ريف دمشق تحتاج إلى 40 مليون ليتر مازوت

ارتفعت أسعار المازوت الأسود في السوق لتصل لحاجز سعري جديد 18 ألف ليرة لليتر الواحد بينما يحصل بعض سائقي السرافيس عليه بسعر 16 ألفاً وذلك على خلفية عدم تزويد السرافيس الخاصة بالمادة يوم الجمعة.

أحد السائقين أكد أن الكميات التي يتم اقتطاعها من مخصصات السرافيس كبيرة ما يضطرهم لشراء المادة من السوق السوداء وتعويض الفرق برفع الأجرة من خلال مضاعفتها لمرة أو مرتين حسب اتفاق سائقي كل خط من خطوط النقل.



سائق آخر بين أن الكميات المقتطعة كبيرة لدرجة أن بعض السرافيس تتراوح مخصصاتها بين 10 و15 ليتراً وبعضها لا يتجاوز 7 ليترات، مؤكداً أن السرافيس تلتزم بالمسارات المحدد لها.



عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة ريف دمشق محمود حيدر بين أن عملية تزويد وسائط النقل بمادة المازوت تغطي 80 بالمئة من حاجة القطاع، على حين يتم تأمين 20 بالمئة الأخرى من خلال الفائض من مخصصات قطاعات أخرى.



وأكد حيدر أن عملية تزويد وسائط النقل من السرافيس تتم على مدار الأسبوع عدا يوم الجمعة، مشيراً إلى أن عملية حصول بعض السرافيس على بعض الخطوط على كمية أقل من المخصص لها تعود لعدم التزامها بالمسار المحدد لها.

ووفقاً لحيدر فقد بدأت المحافظة بتوزيع مازوت التدفئة اعتباراً من بداية الشهر الحالي وذلك بواقع 20 بالمئة من مخصصات المحافظة والبالغة حالياً 15 طلباً.



وبين عضو المكتب التنفيذي أن حاجة المحافظة من المادة لهذا الشتاء من أجل تغطية الدفعة الأولى من مخصصات المستهلكين تبلغ نحو 40 مليون ليتر، مشيراً إلى أن عدد البطاقات المستحقة يصل لحوالى 800 ألف بطاقة ذكية.

وفي السياق بينت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنها ضبطت محطة محروقات في منطقة الكسوة بمخالفة الاتجار بالمازوت بكمية 1010 ليترات وبلغت قيمة التغريم نحو 35 مليون ليرة.



كما ضبطت خزان لتوزيع المازوت على أتوستراد صحنايا لديه نقص في الرصيد بكمية 835 ليتر مازوت حسب نقطة المراقبة وتم التغريم بمبلغ 26.8 مليون ليرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

الوطن