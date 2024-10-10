عن طريق السرقة بالمغافلة ينشلون الحقائب ...القبض على أربعة أشخاص في البرامكة

أثناء قيام إحدى دوريات قسم شرطة القنوات بأداء مهامها في البرامكة تمكنت من إلقاء القبض على المدعو (دريد ، م) أثناء قيامه على متن دراجة نـ.ارية بنشل حقيبة من إحدى المواطنات

وبالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه وبقيامه بالعديد من عمليات السرقة للأجهزة الخليوية والمبالغ المالية عن طريق المغافلة ونشل الحقائب بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين، وبتدقيق وضعه تبين أنه من أصحاب السوابق الجـ.رمية في (التهـ.جم ، التحـ.رش ، السرقة ، الضـ.رب ، إشهار قنـ.ابل ، المخـ.درات)، تم استرداد بعض المسروقات وسلمت لأصحابها.

كما تمكن القسم المذكور من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من متعاطي ومروجي المواد المخـ.درة في عدة أحياء ضمن محلة القنوات وضبط بحوزتهم كمية من الحشيش المخـ.در وسجائر ممزوجة بمادة الحشيش المخـ.در وعدد من حبوب الكبتاغون المخـ.درة، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على حيازة وتعاطي وترويج المواد المخـ.درة.

تم حجز الدراجة النـ.ارية المذكورة ومازالت الأبحاث مستمرة عن المتوارين حتى إلقاء القبض عليهم وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.