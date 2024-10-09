يوميات المقاومة العربية في مواجهة العدوان الإسرائيلي ( 10 تشرين1)

- لبنان: الصليب الأحمر اللبناني يطلق نداء عاجلاً للتبرع بالدم تحت عنوان "تنقدر نلبي ونخلّص الحياة"

- لبنان: صلية صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة ودوي صفارات الإنذار في "كريات شمونة" ومحيطها

وسائل إعلام العدو: قصف متواصل على "كريات شمونة" ومحيطها

وسائل إعلام العدو: دوي صفارات الإنذار في "كريات شمونه" ومحيطها

لبنان: غارة إسرائيلية على جبال البطم

لبنان: غارة إسرائيلية على بلدة دبين

- استهدفت المقاومة اللبنانية تجمعاً لجنود الاحتلال في "معيان باروخ" و "بيت هلل"بصلية صاروخية

- استهدفت المقاومة اللبنانية تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بصلية صاروخية

- استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم مستعمرة "كريات شمونة" بصلية صاروخية كبيرة

- رشقات متتالية باتجاه الأراضي المحتلة وصفارات الإنذار دوت في المطلة و"مسكاف عام" و"كريات شمونة" و"مرغليوت"

- فلسطين المحتلة: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: شمال غزة يواجه أكبر عملية تطهير عرقي إسرائيلي ومطلوب تدخل عاجل لحماية المدنيين ومنع تهجيرهم

- فلسطين المحتلة: إصابات في قصف الاحتلال على مدرسة رفيدة في دير البلح وسط قطاع غزة

- فلسطين المحتلة: قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة عبسان الجديدة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

- فلسطين المحتلة: مكتب الإعلام الحكومي في غزة: نناشد المؤسسات الدولية إدخال الوقود إلى مستشفى كمال عدوان لإنقاذ الوضع قبل فوات الأوان

- فلسطين المحتلة: شـهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة بئر النعجة غربي مخيم جباليا

- فلسطين المحتلة: الدفاع المدني في غزة: نتلقى مناشدات كثيرة من مواطنين مصابين محاصرين داخل منازلهم في المناطق التي يمنع "جيش" الاحتلال دخول طواقمنا إليها

*طواقمنا لا تستطيع التحرك لأماكن الأحداث إلا في بعض مناطق مشروع بيت لاهيا ومنطقة كمال عدوان

*طواقمنا في محافظة الشمال متواجدة فقط في منطقة مدرسة الفاخورة في جباليا تحت أجواء خطرة جداً

- كتائب القسام: استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركافا" بعبوة ناسفة قرب الدفاع المدني غرب معسكر جباليا شمال القطاع

- "ذا إنترسبت": شملت شحنات الأسلحة الأميركية إلى "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023، 57 ألف قذيفة مدفعية، و36 ألف طلقة ذخيرة مدفعية، و20 ألف بندقية M4A1، و13981 صاروخاً مضاداً للدبابات

- "ذا انترسبت": الولايات المتحدة أنفقت ما لا يقل عن 22.76 مليار دولار من المساعدات العسكرية والأمنية لـ"إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023

- المتحدث باسم "جيش" العدو: بعد تفعيل صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى تم رصد اليوم نحو 40 عملية إطلاق من لبنان

- غارة إسرائيلية استهدفت زوطر الغربية في قضاء النبطية

- المقاومة رصدت قوة للاحتلال حاولت التسلل من منطقة رأس الناقورة إلى المشيرفة

- القوة الإسرائيلية التي استهدفتها المقاومة قرب رأس الناقورة مكونة من ما يقارب 60 عسكرياً و5 دبابات "ميركافا" إضافة إلى آليات أخرى



- وسائل إعلام العدو: 3 إصابات في حادثة طعن في "كركور" قرب حيفا

- المقاومة رصدت القوة الإسرائيلية واستهدفتها بالصواريخ والأسلحة المناسبة وحققت فيها إصابات مباشرة

فلسطين المحتلة: المتحدث باسم قوات الشهيد عمر القاسم: استهدفنا بالاشتراك مع مقاتلي كتائب الشهيد أبو علي مصطفى مواقع العدو وقواته على محاور جباليا ومخيمها بقذائف الهاون

- فلسطين المحتلة: المتحدث باسم قوات الشهيد عمر القاسم: نجحنا في عرقلة تقدم قوات العدو في جباليا بعد أن ألحقنا بها خسائر فادحة في الأفراد والمعدات

* يلجأ مجاهدونا في التصدي لقوات الاحتلال إلى القذائف الصاروخية المضادة للدروع والقنص المركز



*يواصل مجاهدونا إلى جانب إخوانهم مع باقي مقاتلي المقاومة التصدي للاحتلال في محاور جباليا ومخيمها شمالي قطاع غزة

- فلسطين المحتلة: لجان المقاومة: على الأمة بكل مكوناتها أن تنهض من سباتها وتترك انقساماتها التي زرعها العدو الصهيو - أميركي وتتصدى بكل ما أوتيت من قوة وعزم للأطماع الإسرائيلية

*المطلوب من كل الشعوب والأنظمة دعم ومساندة المقاومة والشعبين الفلسطيني واللبناني في هذه المواجهة المصيرية والوجودية



- وسائل إعلام العدو: "قناة 13": إصابة مباشرة لمبنى في "مرغليوت" في الجليل الأعلى

