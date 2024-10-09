أسعار سندويش الشاورما تقترب من الفلافل

تتابع أسعار الفروج استقرارها وانخفاضها، وهذا يعني صدق تنبوءات أطلقتها الجهات المعنية في وقت سابق بانخفاض قريب لأسعار الفروج، وهو أمر مريح على الرغم من أن أسعاره مازالت دون القدرة الشرائية لكنها على الأقل وصفت بالمعقولة.

وسجلت أسعار كيلو الفروج الحي في النشرة الرسمية لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق اليوم 24ألف ليرة، فيما سجل المنظف 33ألف ليرة، بالتزامن مع ذلك حافظ البيض على استقرار أسعاره وبلغ سعر صحن البيض حسب الوزن بين 44-56ألف ليرة سورية.

اللافت هذه المرة انخفاض واضح في أسعار الفروج المشوي ليسجل 73 ألف ليرة فيما سجل البروستد والمسحب 76الف ليرة، ويرجع البائعون فارق السعر إلى التكاليف، وفي الحقيقة إن بعض البائعين مازالوا متمسكين بتسعيرتهم الخاصة فيما آخرون يتحدثون أن مطاعمهم سياحية وبالتالي هم خارج التسعيرة التموينية.

أما الشاورما- أحد أكثر المأكولات تراجعاً لدى الغالبية بعد ارتفاع سعرها، سجلت هي الأخرى انخفاضاً وبلغ سعر الكيلو منها 85 ألف ليرة سورية، بعد أن وصل في أشهر سابقة إلى أكثر من 250 ألف ليرة.

المريح في الأمر أن سندويش الشاورما انخفض في النشرة التموينية إلى ما بين 10-15ألف ليرة للسندويشة حسب حجمها، وهو بدوره يحصل لأول مرة منذ سنوات ويقترب من تسعيرة الفلافل.

وقالت أم مصطفى إنها اشترت في أحد العروض سندويش شاورما وبلغت قيمة سعرها 13ألف ليرة، وكانت تشتري ذات السندويش ب18 ألفاً وهو يعتبر الحجم الأصغر، فيما الأكبر حجماً كان يصل إلى 22 ألف ليرة.

أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أكد أن انخفاض الأسعار يأتي بسبب زيادة العرض، كما أن الفترة الحالية فترة إنتاج ناهيك عن اعتدال في حالة الطقس مما يسهم في استقرار العملية الإنتاجية بالتوازي مع انخفاض تكاليف الإنتاج، ومنها الحاجة للكهرباء والمازوت أثناء البرد والحر الشديد، إضافة لقلة الطلب من قبل المواطنين نتيجة تراجع القدرة الشرائية، وهذا ما جعل البيع قليلاً وبالتالي تراجع السعر.

الثورة