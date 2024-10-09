حلب تنتج كل يوم مليون بيضة

كشف مدير الزراعة في حلب رضوان حرصوني عن وصول منشآت الدواجن العاملة بشكل فعلي مع نهاية العام الحالي إلى 400 منشأة، والتي ستغطي حاجة محافظة حلب من مادتي البيض واللحم.

وبين حرصوني أن هناك 50 ألف طير من أمات الفروج في الدورة الإنتاجية الواحدة ومدتها 45 يوماً موزعة على أربع منشآت منها 18500 في مرحلة الإنتاج و31500 في مرحلة الرعاية، وهناك 5 مفاقس متخصصة بتفقيس البيض المخصب الناتج من قطعان أمات الفروج منها مفقسان عاملان خلال العام الحالي و3 مفاقس ستدخل في الخدمة والإنتاج في النصف الأول من العام القادم.

وأضاف حرصوني: هناك 1.2 مليون طير في الدورة من الدجاج البياض منتج لبيض المائدة موزعة على 110 منشآت سيدخل منها 1.1 مليون في مرحلة الإنتاج في نهاية العام الحالي 2024 وسيسهم في إنتاج نحو مليون بيضة يومياً تقريباً، إضافة لوجود ما يزيد على 3 ملايين طير في الدورة من دجاج الفروج موزعة على 280 منشأة.

وعن توافر احتياجات التربية أوضح مدير الزراعة أن هناك مطالب تتكرر بشكل دائم بضرورة توفير مادة فحم الكوك لتدفئة الصيصان خلال فصل الشتاء حيث أصبح من أكثر الأعباء التي تعترض مهنة تربية الدجاج الفروج في كل عام.

وأكد حرصوني أن إنتاج هذه المنشآت سيحقق الاكتفاء الذاتي على مستوى محافظة حلب خلال العام القادم من صيصان الفروج وبيض المائدة ولحوم الفروج في حال الوصول إلى سياسات تسعيرية تعتمد منهجية تقرير تكاليف الإنتاج واعتماد هامش للربح يضمن استمرارية عمل هذه المنشآت التي توفر مصدر دخل جيداً للأسر العاملة في المجال الزراعي.



الوطن