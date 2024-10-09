المقاومة تتصدى لاقتحام الاحتلال جنين.. وشهيد في عقابا شمالي طوباس

أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، أن مقاتليها من مجموعات جبع، تمكنوا، فجر اليوم، من التصدي لقوات الاحتلال والآليات العسكرية التي اقتحمت جنين، وأمطروهم بزخات كثيفة من الرصاص، محققين إصابات مؤكدة.

بالتوازي، خاضت كتائب شهداء الأقصى - جنين، اشتباكات ضارية مع قوات الاختلال المقتحمة بلدة سيلة الظهر وجبع جنوب مدينة جنين بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة.

وفي عقابا شمالي طوباس جنوب شرق مدينة جنين، تسللت قوات إسرائيلية خاصة، وحاصرت منزلاً، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى البلدة.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر أن طواقمها تلقت بلاغاً عن إصابة داخل المنزل المحاصر، لكن قوات الاحتلال عملت على احتجاز الشاب المصاب (37 عاماً) واعتقاله والانسحاب من البلدة، قبل أن يتم التأكد من استشهاده.

والشهيد الشاب هو عبد الرؤوف راجح حامد المصري.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 7 مواطنين من محافظة الخليل.

كذلك، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين حتى مساء يوم السبت المقبل.

وقال مدير الحرم ورئيس سدنته معتز أبو سنينة لوسائل إعلام فلسطينية إن "سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي الشريف اليوم في وجه المسلمين للسماح للمستعمرين بالاحتفال بأحد أعيادهم"، لافتاً إلى أن "عملية الإغلاق يتخللها إغلاق البوابات الرئيسة للحرم ومنع كل موظفين الأوقاف من البقاء داخله".