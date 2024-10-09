الأونروا: 400 ألف شخص محاصرون شمال قطاع غزة

أكّد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، أنّ "ما لا يقل عن 400 ألف شخص محاصرون شمال قطاع غزّة".

وقال لازاريني في تصريحات صحافية إنّ "أوامر الإخلاء الإسرائيلية تُجبر الناس على الفرار مراراً خصوصاً من مخيم جباليا شمالي قطاع غزّة".

وأوضح لازاريني أنّ عدداً كبيراً من الفلسطينيين يرفضون الإخلاء، لأنّهم يدركون أنّه لا مكان آمناً في قطاع غزّة، مشيراً إلى "انتشار المجاعة وتفاقمها في جميع أنحاء القطاع، مع عدم توفّر الإمدادات الأساسية".

وكشف عن "اضطرار بعض مراكز الوكالة للإيواء والخدمات إلى الإغلاق للمرّة الأولى منذ بدء الحرب".

وتابع المفوض العام لـ"لأونروا"، أنّ مواصلة القصف يُهدد تنفيذ المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزّة.

وقبل أيام، صرّحت "الأونروا" أن عاماً من العنف الشديد ضد قطاع غزة أدّى إلى جعله "مقبرةً لعشرات الآلاف من الفلسطينيين، بينهم عدد كبير من الأطفال".