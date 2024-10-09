يوميات المقاومة العربية في مواجهة العدوان الإسرائيلي ( 9 تشرين1)

09-10-2024

يوميات المقاومة العربية في مواجهة العدوان الإسرائيلي ( 9 تشرين1)

- وسائل إعلام العدو: 3 جرحى منهم 2 بحالة خطره جراء 3 عمليات طعن في عدد من الشوارع في الخضيرة

- فلسطين المحتلة: كتائب شهداء الأقصى: فجّر مقاتلونا عبوة شديدة الانفجار في دبابة عسكرية إسرائيلية من نوع"ميركافا" في معسكر جباليا شمالي قطاع غزة

- إيران: المتحدث باسم وزارة الخارجية: المسؤولون البريطانيون يوجهون الاتهامات لإيران لإبعاد الأنظار عن دور حكومتهم في المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني

- دمشق: استشهاد شرطي وإصابة آخر بجروح بليغة من جراء غارة إسرائيلية على مدينة القنيطرة جنوبي البلاد

- لبنان: غارة إسرائيلية على سهل سرعين في البقاع الشمالي

- إيران: المتحدث باسم وزارة الخارجية: عراقتشي يزور السعودية اليوم لإجراء مباحثات بشأن وقف الإبادة الجماعية والجرائم التي ينفذها الكيان الصهيوني في غزة ولبنان

- وسائل إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في "يفتاح" في إصبع الجليل

- وسائل إعلام العدو : سماع دوي انفجار عنيف في حيفا

- فلسطين المحتلة: الدفاع المدني في غزة: انتشلنا شهيدين من جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة

- فلسطين المحتلة: غارات إسرائيلية واسعة وقصف مدفعي متواصل استهدف المنطقة الوسطى في مخيم البريج ومخيم النصيرات

- فلسطين المحتلة: عائلة كاملة شُطبت من السجل المدني بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلها أمس في مدينة غزة

- فلسطين المحتلة: حصار إسرائيلي مطبق على جباليا من الجهات الشرقية والجنوبية والغربية

- وسائل إعلام العدو: "القناة الـ 12": إصابة كبير مستشاري وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خلال الاشتباكات عند الحدود مع لبنان

- لبنان : غارة إسرائيلية تستهدف بلدة طيردبا

- إيران: جباري: أميركا تقف وراء كل ما يجري في غزة ولبنان واليمن بدعمها للكيان الإسرائيلي
 

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