إسرائيل تقصف مبنى سكنيا مكتظا بالسكان في حي المزة بدمشق

تصدت دفاعاتنا الجوية لأهداف معادية في سماء دمشق.

وذكرت إذاعة "شام إف إم" أن "صوت الانفجار الذي سمع في دمشق يُرجح أنه ناجم عن اعتداء إسرائيلي استهدف بناء سكنيا في حي المزة والمعلومات الأولية تشير لوقوع إصابات".

كما أفادت صحيفة "الوطن أون لاين" بأن "العدوان الإسرائيلي استهدف شقق سكنية وسط المزة بدمشق".

وشنت "طائرات العدو إسرائيلية شنت عدوانها من فوق أراضي الجولان المحتل مستهدفة أحد المواقع على الأطراف الجنوبية للعاصمة دمشق".

وأكد مصدر مسؤول في مشفى المواساة لـ " أنهم استقبلوا حتى الآن 10 إصابات جراء الهجوم الإسرائيلي.

وتحدث المصادر عن ارتقاء وجرح عدد من المواطنيين جراء الهجوم الإسرائيلي، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة. حيث تضررت الطوابق الثلاث الأولى من المبنى السكني الذي يقع في منطقة مكتظة بالسكان.

وأكدت وكالة "سانا" أنه من بين المصابين جراء الهجوم الإسرائيلي على حي المزة أطفال ونساء تم نقلهم إلى المستشفى

وأفاد مصدر عسكري أنه حوالي الساعة ٢٠،١٥ مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا احد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق، ما أدى إلى ارتقاء سبعة شهداء مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة أحد عشر آخرين بجروح كحصيلة أولية، وإلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة، وما يزال العمل مستمرا لإنقاذ آخرين من تحت الأنقاض.



