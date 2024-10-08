يوميات المقاومة العربية في مواجهة العدوان الإسرائيلي ( 8 تشرين1)

- غارة إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان

- سيارات الدفاع المدني والإسعاف عاجزة عن دخول الضاحية الجنوبية لبيروت بسبب القصف الإسرائيلي لها

- اندلاع النيران حتى الآن إثر الغارة الأخيرة على تحويطة الغدير والتي طالت على ما يبدو خزانات الوقود

- وسائل إعلام العدو: الدخان يتصاعد من محيط مدينة حيفا عقب القصف الأخير من لبنان

- إعلام العدو: حزب الله أطلق 105 صواريخ اتجاه حيفا و"الكريوت" خلال نصف ساعة

اليوم

- إعلام العدو: "تايمز أوف إسرائيل": أضرار مادية في منازل جراء سقوط صاروخ في منطقة حيفا، في أكبر هجوم لحزب الله على المدينة خلال الحرب

-"جيش" العدو يقوم بعمليات تمشيط بالنار خشية تحركات المقاومة في جنوب لبنان

- فلسطين المحتلة: وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,965 شهيداً و97,590 جريحاً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023

- وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 56 شهيداً و278 جريحاً

- وزارة الصحة في قطاع غزة: نناشد كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم لتشغيل المولدات في المرافق الصحية

- وزارة الصحة في قطاع غزة: نحذر من توقف جميع المستشفيات عن تقديم الخدمات في محافظتي غزة والشمال نتيجة عدم توفر الوقود

- فلسطين المحتلة : 7 شهداء وعدد من المفقودين في قصف الاحتلال منزلاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

- صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية: يقول الكثير من الإسرائيليين إن الفشل في إعادة الأسرى أدى إلى تمزيق عقد المسؤولية المتبادلة

-"نيويورك تايمز" الأميركية: الإسرائيليون ورغم اختلافاتهم يتفقون إلى حد كبير على شيء واحد وهو ضعف ثقتهم في المسؤولين السياسيين في "إسرائيل"

- "نيويورك تايمز" الأميركية: بعد مرور عام ما زال العديد من الإسرائيليين يسعون إلى الحصول على إجابات حول سبب غياب الحكومة إلى هذا الحد وهو الانهيار الذي حطم الاعتقاد السائد بأنها ستكون موجودة دائماً لحمايتهم

- "نيويورك تايمز" الأميركية: لقد أدت الهجمات إلى تحطيم ثقة الإسرائيليين في حكومتهم كما أدى عام الحرب الذي أعقب ذلك إلى تعميق الانقسامات الداخلية في "إسرائيل"

- غارة من مسيّرة تستهدف دراجة في بلدة الرمادية جنوب لبنان

- غارات إسرائيلية تستهدف بلدات صفد البطيخ والسلطانية وشقرا والخيام وبلدة تفاحتا جنوب لبنان

فلسطين المحتلة: إصابات جراء إطلاق مروحيات الاحتلال النار على منازل المواطنين في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

- شهيد في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

"أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين: سوليفان أكد أن رد "إسرائيل" على إيران سيكون له تداعيات على القوات والمصالح الأميركية في المنطقة

يتبع