أسعار الغنم تنخفض دون التسعيرة التموينية مع تراجع الطلب وتوقف التهريب

شهدت الأسواق السورية انخفاضًا غير متوقع في أسعار الغنم، حيث تراجعت الأسعار إلى ما دون التسعيرة التموينية الرسمية نتيجة تراجع الطلب وتوقف عمليات التهريب.

وأوضح تجار في سوق الغنم بحماة أن انخفاض الطلب وتوقف التهريب إلى لبنان بسبب الأوضاع هناك أسهما في هذا التراجع.

وقد بلغ سعر كيلو الغنم القائم من اللحم الجيد 58 ألف ليرة، بينما وصل سعر الخاروف المصوف إلى 61 ألف ليرة، وكيلو الفطيمة بـ 50 ألف ليرة، والجدي يبدأ من 45 ألف ليرة.

من جهة أخرى، أفاد مصدر في معبر نصيب الحدودي بأن تراجع أسعار اللحوم في الأردن أوقف عمليات تهريب المواشي من سوريا، بعدما كانت تُنقل عبر السيارات السياحية والشاحنات.

كما انخفضت أسعار اللحوم في سوريا، حيث يُباع كيلو العجل الحي بـ 50 ألف ليرة، وهو أقل من التسعيرة التموينية التي تصل إلى 70 ألف ليرة.

ويختلف سعر الغنم في سوق نجها عن سوق حماة، حيث يزيد سعر الكيلو بين ألفين وثلاثة آلاف ليرة.

وأكد تجار أن الطلب في السوق حاليًا في أدنى مستوياته، متأثرًا بانخفاض أسعار اللحوم في الأردن.

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