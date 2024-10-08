إيران تنشر خريطة بنك الأهداف المحتملة في إسرائيل

نشرت قناة تابعة لفيلق القدس الإيراني، اليوم الأحد، خريطة تكشف الأهداف المحتملة داخل إسرائيل التي قد تستهدفها إيران في حال ردت “إسرائيل” على الهجوم الصاروخي الإيراني.

الخريطة، التي ظهرت على منصة “تليغرام”، تضمنت عدداً من المواقع الحيوية الإسرائيلية، من بينها منشآت نفطية وحقول غاز. ومن أبرز الأهداف المدرجة:

حقل الغاز كاريش: يقع في البحر الأبيض المتوسط، على بُعد 100 كيلومتر من السواحل الإسرائيلية.

حقل الغاز تمار: يبعد 25 كيلومتراً عن مدينة أسدود جنوب إسرائيل.

حقل الغاز لفياثان: يقع على بُعد 130 كيلومتراً قبالة ميناء حيفا.

مصفاة النفط في حيفا.

مصفاة النفط في أسدود: تقع على بُعد 40 كيلومتراً جنوب “تل أبيب”.

محطة توليد الكهرباء أوروت رابين.

محطة توليد الكهرباء أشكول في أسدود.

محطة توليد الكهرباء روتنبرغ.

محطة توليد الكهرباء غزر.

محطة توليد الكهرباء راميت هواف.

محطة ومخزن النفط في عسقلان.

محطة ومخزن النفط في إيلات.

تزامناً مع نشر هذه الخريطة، أكد مصدر عسكري إيراني أن “خطة الرد على أي هجوم إسرائيلي جاهزة بالكامل”، موضحاً أن لدى إيران قائمة مستهدفة من الأهداف داخل “إسرائيل”، مشيراً إلى أن الهجوم الصاروخي الذي نفذته طهران يثبت قدرتها على تدمير أي نقطة ترغب في استهدافها.

وأضاف المصدر أن لدى طهران عدة أنواع من الضربات المضادة الجاهزة للتنفيذ، والتي ستعتمد على طبيعة الرد الإسرائيلي.

وفي السياق نفسه، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم السبت، من أن أي هجوم على إيران سيقابله رد قوي وربما أقوى، قائلاً: “كل عمل سيواجه برد فعل متناسب وقد يكون أشد قوة”، بينما زعم مسؤولون عسكريون إسرائيليون أنهم يخططون لرد قوي على إيران.

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