الخارجية الإيرانية تدين بشدة الاعتداءات الصهيونية على سورية والمنطقة

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الاعتداءات الصهيونية المتكررة على سورية مطالبة بالتحرك الجاد على الصعيدين الإقليمي والدولي لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة كيان الاحتلال.

وقال المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي في تصريح اليوم: إن “استمرار الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة والعدوان واسع النطاق على لبنان والهجمات العسكرية المتكررة على سورية من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي وتقاعس مجلس الأمن الدولي عن إيقاف الكيان الصهيوني يعد انتهاكاً خطيراً للسلام والاستقرار في المنطقة وله عواقب خطيرة على السلام والأمن الدوليين”.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن “عدوان كيان الاحتلال على الدول الإسلامية والعربية علامة على النزعة العدائية والسعي نحو التوسع لدى هذا الكيان”، مشيراً إلى “مسؤولية أمريكا وغيرها من الداعمين الغربيين للكيان عن ارتكاب هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والجرائم الدولية”.

إلى ذلك أكدت وزارة الخارجية الايراينة أن “عملية طوفان الأقصى كانت نقطة تحول في تاريخ النضال المشروع للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني وضد 8 عقود من الابادة والقتل والتمييز”.

ولفتت الوزارة إلى أن “إسرائيل” أصبحت اليوم منبوذة في العالم أكثر من أي وقت مضى، مشددة على أن “محاسبة الكيان المجرم تحولت إلى مطلب دولي”.

وأشارت الوزارة إلى أن “استشهاد شخصيات منها السيد حسن نصر الله واسماعيل هنية خسارة كبيرة إلا أن ذلك يعزز صمود الشعب الفلسطيني”.