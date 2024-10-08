المقاومة اللبنانية تقصف قاعدة غليلوت التابعة للاستخبارات الإسرائيلية

08-10-2024

المقاومة اللبنانية تقصف قاعدة غليلوت التابعة للاستخبارات الإسرائيلية

قصفت المقاومة اللبنانية اليوم قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية للاحتلال 8200 في ‏ضواحي تل أبيب.

وقالت المقاومة في بيان لها: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن ‏لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر ورداً على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني نفّذ رجال المقاومة مساء اليوم عملية إطلاق صلية صاروخية على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 التي تقع في ‏ضواحي تل أبيب”.

وأكد البيان أن المقاومة ستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه الأبي المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته وعدوانه.

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