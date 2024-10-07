ماكرون: الاتحاد الأوروبي قد يموت

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي لمواجهة الولايات المتحدة والصين، محذراً من أن الاقتصاد الأوروبي قد يواجه خطر “الزوال” إن لم يتحرك بجدية.

وجاءت تصريحات ماكرون خلال حوار عُقد مؤخرًا في برلين، حيث أوضح أن الكتلة الأوروبية المكونة من 27 دولة تتراجع مقارنة بالولايات المتحدة، التي تتفوق في الناتج الاقتصادي والاستثمار.

وأشار إلى ضرورة تبسيط الأنظمة وتعميق السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي لمواجهة هذه التحديات، قائلاً: “الاتحاد الأوروبي قد يموت، نحن على مشارف لحظة حاسمة للغاية”.

وأكد ماكرون أن النموذج الحالي للاتحاد الأوروبي لم يعد فعالاً، حيث نبالغ في التنظيم ونستثمر بشكل غير كافٍ. وأضاف: “في غضون العامين أو الثلاثة المقبلة، إذا استمرينا في اتباع نهجنا التقليدي، فسوف نخرج من السوق”.

كما حذر ماكرون من أن عدم الإسراع في إصلاح اللوائح التنظيمية قد يؤدي بالاتحاد إلى الحاجة إلى خطة إنقاذ خلال خمس إلى عشر سنوات.

وأكد على أهمية الضغط لتحقيق قواعد تجارية عالمية عادلة، وحث بروكسل على إتمام حزمة القواعد المالية والمصرفية.

وفي سياق متصل، أشار ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى استثمارات سنوية بقيمة 800 مليار يورو (حوالي 890 مليار دولار)، ما يعادل نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد، لمواكبة الولايات المتحدة والصين.

روسيا اليوم