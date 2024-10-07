ضبط ثمانية أطنان دقيق تمويني بقصد الاتجار 

في إطار متابعة الوحدات الشرطية بحماة للأشخاص الذين يقومون بالإتجار بالمواد التموينية ، ومن خلال المتابعة تمكن فرع الامن الجنائي بحماة من إلقاء القبض على شخصين ضمن أحد الأفران الخاصة على طريق عام (حماة – سلمية) بالجرم المشهود أثناء قيامهما بنخل كمية من الدقيق التمويني وتبين أنهما يدعيان (عبد الفتاح . ص) و(عبد الكريم . د) وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على تخزين ونخل الدقيق التمويني بقصد استخدامه في صناعة الخبز السياحي والحلويات، وبتحري الفرن أصولاً عثر على كمية / ٦٨٨٠ / ستة أطنان وثمانمائة وثمانون كيلوغرام من مادة الدقيق التمويني مخبأة ضمن مخازن سرية تحت الأرض تمت مصادرتها.

وفي ذات السياق ألقت إحدى دوريات الفرع المذكور القبض على شخص يدعى (مصعب . ش) بالجـ.رم المشهود أثناء قيامه بنخل الدقيق التمويني ضمن مستودعه في محلة وادي الحوارنة وتعبئتها ضمن أكياس تحمل أسماء مطاحن خاصة بقصد الاتجار بها وبيعها ضمن الأسواق ،تم مصادرة كمية / ١٣٠٠ / طن وثلاثمائة كيلوغرام من الدقيق وغربال خشبي وماكينة خاصة بخياطة الأكياس.

تم استدعاء دورية من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة لتنظيم ضبوط تموينية من قبلهم وسلمت الكميات المصادرة إليهم بشكل أصولي.

مازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية