حوض مائي يعوق مشروع سكن معرونة

اشتكى مكتتبون في مشروع ضاحية معرونة السكني بريف دمشق من تأخر المؤسسة العامة للإسكان عن البدء بتنفيذ المشروع المتضمن ٣٥٠٠ مسكن وعدم تخصيصهم حتى الآن رغم مضي ٥ سنوات على اكتتابهم والتزامهم بتسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم.

مديرة المؤسسة العامة للإسكان راما الظاهر أوضحت أن المؤسسة تعمل على إنجاز مشروع معرونة إلا أنه كان بحاجة لبعض الدراسات المائية لكونه واقعاً على حوض مائي حيث جرى التعاقد مع الشركة العامة للدراسات الهندسية وانتهت الدراسة مؤخراً إذ تم وضع التوصيات اللازمة عند التشييد للحفاظ على الحوض المائي من دون إلحاق أي ضرر به والدراسة قيد الاستلام حالياً، ليتم وضع برنامج زمني لإنجاز أعمال البناء والتشييد في الموقع وفقاً لترتيب أولويات المشروعات السكنية لدى المؤسسة.

وأوضحت مدير عام المؤسـسة أن التخصيص يتم بعد تحقق نسبة جهوزية معينة في المشروع وهو ما لم يتـم حتى الآن، لذلك لم يتم تخصيص المكتتبيـن حتى تاريخــه، لافتة إلى عدم وجـود أي زيادة على الأقساط حتى تاريخه والمقدرة بـ٢٠ ألف ليرة شهرياً.

وأشارت الظاهر إلى أن المؤسسة تعمل على تقييم المزادات المعلنة في الأرباع الثلاثة من العام الجاري ودراسة أسباب عدم التقدم لها وعدم نجاحها ليصار إلى الإعلان عنها مجدداً خلال الربع الأخير من العام الجاري أو تأجيلها للعام القادم، إضافة إلى دراسة جدوى طرح وحدات عقارية جديدة غير معلنة ضمن المزادات، ولفتت إلى استمرار العمل على إنجاز منصة المزادات ليتم إطلاقها خلال العام القادم.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للإسكان كانت قد فتحت باب الاكتتاب على 12200 مسكن في مشروع الادخار السكني في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية والسويداء والقنيطرة ودرعا في شهر آذار عام ٢٠١٩، وحددت المساكن بمساحة ٤٠ و٦٠ متراً مربعاً بتكلفة 7.5 ملايين ليرة، على أن يدفع المكتتب مبلغ تأمين بقيمة ٥٠٠ ألف ليرة حتى 16/5/2019 ودفعة أولى بقيمة 1.8 مليون ليرة حينها، متضمناً مبلغ التأمين في حال فاز بالقرعة التي تجري عادة بعد التسجيل في حال تقدم مكتتبين أكثر من العدد المحدد من المؤسسة.

وتم توزيع المساكن على المحافظات حيث تضمن مشروع معرونة السكني بريف دمشق 3500 مسكن على محور المتحلق الشمالي و3500 في حلب بمنطقة الشيخ زيات في المدينة الصناعية وفي حمص 2000 مسكن غرب طريق دمشق– حمص و1000 مسكن في حماة بتوسع ضاحية الفيحاء و1000 مسكن في اللاذقية بمنطقة بشلاما و500 مسكن في السويداء بمنطقة سليم و500 في القنيطرة بمنطقة العتم و200 مسكن في درعا بحي الأربعين.



الوطن