06-10-2024
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى
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تصدت دفاعاتنا الجوية ل استهداف صاروخي إسرائيلي جديد طال نقاطا في جنوب محافظة حمص وشرقها. في الوقت الذي سمع فيه دوي انفجارات في مناطق بالمحافظة.
سمعت في حمص اصوات ناجمة عن انفجار ذخيرة نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي طال بعض النقاط شرق حمص وجنوبها.
في وقت سابق تصدت دفاعاتنا الجوية لهجمات إسرائيلية في أجواء المنطقة الوسطى.
وقال مصدر عسكري سوري: "حوالي الساعة 05: 20 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا عددا من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى ما أدى إلى وقوع خسائر مادية".
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