مقتل وإصابة 14 إسرائيليا في مدينة بئر السبع على يد فلسطيني

06-10-2024

مقتل وإصابة 14 إسرائيليا في مدينة بئر السبع على يد فلسطيني

قتل وأصيب 14 من جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه اليوم في عملية بطولية نفذها مقاوم فلسطيني في مدينة بئر السبع بالأراضي المحتلة عام 1948.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الشاب أحمد العقبي من مدينة النقب في الأراضي المحتلة وصل إلى محطة الحافلات المركزية في بئر السبع، وطعن جندية للاحتلال وسيطر على سلاحها وأطلق النار على مجموعة من جنود الاحتلال والمستوطنين في المكان، ما أسفر عن مقتل الجندية، وإصابة 13 آخرين، حالة عدد منهم خطرة.

وأكدت لجان المقاومة في فلسطين أن العملية البطولية في بئر السبع تأتي رداً على المجازر وحرب الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وهي رسالة بالنار والبارود لكيان العدو الصهيوني وقادته المجرمين بأن مقاومة الشعب الفلسطيني مستمرة ضد الاحتلال حتى دحره من أرض فلسطين.

وقتل 8 مستوطنين إسرائيليين، وأصيب 10 آخرون الثلاثاء الماضي، في عملية بطولية مماثلة نفذها فلسطينيان من مدينة الخليل بالضفة الغربية وسط “تل أبيب” قبل أن يستشهدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...