مقتل وإصابة 14 إسرائيليا في مدينة بئر السبع على يد فلسطيني
قتل وأصيب 14 من جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه اليوم في عملية بطولية نفذها مقاوم فلسطيني في مدينة بئر السبع بالأراضي المحتلة عام 1948.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الشاب أحمد العقبي من مدينة النقب في الأراضي المحتلة وصل إلى محطة الحافلات المركزية في بئر السبع، وطعن جندية للاحتلال وسيطر على سلاحها وأطلق النار على مجموعة من جنود الاحتلال والمستوطنين في المكان، ما أسفر عن مقتل الجندية، وإصابة 13 آخرين، حالة عدد منهم خطرة.
وأكدت لجان المقاومة في فلسطين أن العملية البطولية في بئر السبع تأتي رداً على المجازر وحرب الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وهي رسالة بالنار والبارود لكيان العدو الصهيوني وقادته المجرمين بأن مقاومة الشعب الفلسطيني مستمرة ضد الاحتلال حتى دحره من أرض فلسطين.
وقتل 8 مستوطنين إسرائيليين، وأصيب 10 آخرون الثلاثاء الماضي، في عملية بطولية مماثلة نفذها فلسطينيان من مدينة الخليل بالضفة الغربية وسط “تل أبيب” قبل أن يستشهدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
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