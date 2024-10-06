أفضل 100 روايةٍ غربية خلال أربعة قرون

قامت هيئة الإذاعة البريطانية BBC بتصنيف أفضل 100 روايةٍ عالميّةٍ حسب الترتيب الزمني من سنة 1605 إلى 2001:

العديد منها لم يترجم للعربية ولم يشتهر بين قُرّائها، وتبيّن أنّ المعروف منها للقارئ العربي حوالى 15 - 16 عملٍ روائيٍّ فقط، مُعظمها معروفٌ بترجماتٍ مُختصرةٍ بشكلٍ مريعٍ ورهيبٍ، فلا تُعطي هذه الروايات حقّها.

ونرى أنّ من حقِّ القارئ العربي أن تُتَرجم له هذه الأعمال، وأنّ تكون ترجماتٍ كاملةٍ غير مختصرةٍ لتعطي هذا الأدب العالمي العظيم حقّه.

وهنا تجب الإشارة إلى أن القائمة حسب الترتيب الزمني من عام 1605 وحتى عام 2001:

1 ـ دون كيخوت - ميجيل دي سيرفانتس.

2 ـ تَقدّم الرّحلة - جون بونيان.

3 ـ روبنسون كروزو - دانييل ديفو.

4 ـ رحلات جيلفر - جوناثان سويفت.

5 ـ توم جونز - هنري فيلدينج.

6 ـ كلاريسا - صاموئيل ريتشاردسون.

7 ـ تريسترام شاندى - لورنس سترين.

8 ـ علاقاتٌ خطرة - بيير شوديرلوس دي لاكلوس.

9 ـ إيما - جين أوستن.

10ـ فرانكشتاين - للمؤلفة ماري شيللي.

11 ـ كابوس الدير - توماس لوف بيكوك.

12 ـ الخروف الأسود - أونوريه دي بلزاك.

13 ـ شارترهاوس أوف بارما - ستاندال.

14 ـ الكونت دي مونت كريستو - الكسندر دوماس.

15 ـ سيبيل - بنجامين ديسرايلي.

16 ـ دافيد كوبرفيلد - تشارلز ديكنز.

17 ـ مرتفعات ويذرينج - إميلي برونتي.

18 ـ جين آيير - شارلوت برونتي.

19 ـ الغرور - ويليام ميكبيس ثاكري.

20 ـ الحرف القُرمزي - ناثانيال هاوثورن.

21 ـ موبي ديك - هيرمان ميلفِل.

22 ـ مدام بوفاري - جوستاف فلوبير.

23 ـ ذات الرداء الأبيض - ويلكي كولنز.

24 ـ مغامرات أليس في بلد العجائب - لويس كارول.

25 ـ نساءٌ صغيراتٌ - لويزا إم. ألكوت.

26 ـ الطّريقة الّتي نحيا بها الآن - أنتوني ترولوب.

27 ـ آنا كارِنينا - ليف تولستوي.

28 ـ دانييل بيروندا - جورج إليوت.

29 ـ الأخوة كارامازوف - فيدور دوستوييفسكي.

30 ـ لوحةٌ لوجهِ سيدةٍ - هنري جيمس.

31 ـ هِكلبِري فِنْ - مارك توين.

32 ـ الدكتور جيكل والسيد هايد - روبرت لويس ستيفنسن.

33. ثلاثة رجالٍ فى قارب - جيروم كي. جيروم.

34 ـ صورة دوريان جري - أوسكار وايلد.

35 ـ مذكرات لا أحد - جورج كروسميث.

36 ـ جود المغمور - توماس هاردي.

37 ـ لغز الرمال - إيرسكين شيلدرس.

38 ـ نداء الطبيعة - جاك لندن.

39 ـ نوسترومو - جوزيف كونراد.

40. الريح فى الصفصاف - كينيث جراهام.

41 ـ البحث عن الزمن الضائع - مارسيل بروست.

42 ـ قوس قزح - دي. اتش. لورنس.

43 ـ الجندي الطّيب - فورد مادوكس.

44 ـ الخطوات التسع والثلاثون - جون بوشان.

45 ـ يوليسيس - جيمس جويس.

46 ـ السيدة دالاوي - فيرجينيا وولف.

47 ـ الطريق إلى الهند - إى. إم. فورستر.

48 ـ جاتبسي العظيم - إف. سكوت فيتزجيرالد.

49 ـ المحاكمة - فرانز كافكا.

50 ـ رجالٌ من دون نساءٍ - إرنست همنجواي.

51 ـ رحلةٌ إلى نهاية الّليلة - لويس فرديناند سيلين.

52 ـ بينما أرقد متحضرةً - ويليام فولكنر.

53 ـ عالمٌ رائعٌ جديدٌ - ألدوس هاكسلي.

54 ـ سكوب - إيفلين وورج.

55 ـ الولايات المتحدة الأميركية - جون باسوس.

56 ـ النوم الأكبر - ريموند شاندلر.

57 ـ مطاردة الحب - نانسي ميتفورد.

58 ـ الطاعون - ألبير كامو.

59 ـ 1984 - جورج أورويل.

60ـ مالون يموت - صاموئيل بيكيت.

61 ـ جي. دي. سالينجر - كاتشر إن ذا راي.

62 ـ الدم الحكيم - فلانري أوكونور.

63 ـ شبكة شارلوت - إي. بي. وايت.

64 ـ سيّد الخواتم - جي. آر. آر. تولكين.

65 ـ جيم المحظوظ - كينجسلي ميس.

66. أمير الذُّباب - ويليام جولدينج.

67 ـ الأميركي الهادئ - جراهام جرين.

68 ـ على الطريق - جاك كيرواك.

69 ـ لوليتا - فلاديمير نابوكوف.

70 ـ طبل الصفيح - جونتر غراس.

71 ـ أشياءٌ تتداعى - شينوا تشيبي.

72 ـ أولويات الآنسة جين برودي - ميوريل سبارك.

73 ـ أن تقتل طائراً ساخراً - هاربر لي سكوت.

74 ـ الخدعة-22 - جوزيف هيللر.

75 ـ هيرزوك - سو ليلو.

76 ـ مائةُ عامٍ من العزلة - غابرييل غارسيا ماركيز.

77. السيدة بالفري في فندق كليرمونت - إليزابيث تايلور.

78-سمكري خيّاط جندي جاسوس - جون لي كاريه.

79 ـ أغنية سليمان - طونى موريسون.

80. انفجار قارورة المصنع - بيريل بينبريدج.

81 ـ أغنية الجلاد - نورمان ميللر.

82 ـ إن كانت ليلة الشتاء مسافرةً - إيتالو كالفينو.

83 ـ منعطفٌ في النّهر - في. إس. نيبول.

84 ـ فى انتظار البرابرة - جي. إم. كويتزي.

85 ـ إدارة المنزل - مارلين روبنسون.

86 ـ لانارك - السادير جري.

87 ـ ثلاثية نيويورك - بول أوستر.

88 ـ ذا بي إف جي - رولد دال.

89 ـ الجدول الدّوري - بريمو ميفي.

90 ـ المال - مارتن أميس.

91 ـ فنّانٌ من العالم الطّليق - كازو إيشيجورو.

92 ـ أوسكار ولوسيندا - بيتر كاري.

93 ـ كتاب الضّحك والنّسيان - ميلان كونديرا.

94 ـ هارون وقصص البحار - سلمان رشدي.

95 ـ الخصوصية - جيمس إيلروي.

96 ـ أطفالٌ حكماءٌ - انجيلا كارتر.

97 ـ كفّارةٌ - إيان ماك إيوان.

98 ـ أنوار الشمال - فيليب بولمان.

99ـ الأميركي الرّعوي - فيليب روث.

100ـ أوسترليتز - دبليو جي.سيبالد.

إعداد: د.حسن زهير دقامسه