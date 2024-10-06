ارتفاع سعر البطاطا في دمشق

تشهد أسواق دمشق ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار البطاطا، التي كانت تُعرف سابقًا بطعام “الفقير”، حيث بلغ سعر الكيلو 13 ألف ليرة سورية في بعض المناطق، بينما يتوفر نوع آخر بسعر 8500 ليرة.

ومع هذا الارتفاع الحاد، تأتي وعود بتراجع الأسعار قريبًا مع طرح محصول العروة الخريفية في الأسواق.

وبحسبة بسيطة، إذا كان متوسط راتب الموظف في القطاع العام حوالي 400 ألف ليرة، فهذا يعني أنه يمكنه شراء 34 كيلوغرامًا من البطاطا بهذا الراتب.

وفيما يخص أسباب ارتفاع سعر البطاطا، أوضح عضو لجنة تصدير الخضر والفواكه في سوق الهال المركزي، محمد العقاد، أن هناك نوعين من البطاطا. النوع الأول هو البطاطا المالحة، وغالبًا ما يأتي من منطقة عسال الورد، ويباع في السوق بين 10 و11 ألف ليرة سورية.

أما النوع الثاني فهو البطاطا المخزنة في البرادات، والتي تتوفر بكميات جيدة، ويبلغ سعرها في السوق بين 6 و7.5 ألف ليرة، بحسب تصريح لموقع “هاشتاغ” المحلي.

وأشار العقاد إلى أن سعر البطاطا سيبدأ بالانخفاض قريبًا، مؤكدًا أن موسم العروة الخريفية سيطرح كميات كبيرة ووفيرة من البطاطا، مما يلبي حاجة السوق ويساهم في خفض الأسعار.

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