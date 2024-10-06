هل تنضم سورية إلى مجموعة “بريكس”؟

أكد السفير السوري في موسكو، بشار الجعفري، أن دمشق قدّمت طلبًا للانضمام إلى مجموعة “بريكس”، معربًا عن رغبة سورية الجادة في أن تصبح عضوًا في هذه المنظمة.

وأشار الجعفري إلى أن الحكومة السورية أرسلت بالفعل طلبات مكتوبة للحصول على عضوية المجموعة.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى “شمال القوقاز : فرص جيواستراتيجية جديدة” الذي عُقد في مدينة قازان الروسية.

وقبل عدة أشهر، أعلنت مجموعة “بريكس” عن قرارها بتوسيع عدد أعضائها ليشمل ست دول جديدة، بما في ذلك ثلاث دول عربية، بهدف تعزيز مكانتها كتكتل يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد العالمي.

وأوضح رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن مجموعة “بريكس” قررت دعوة كل من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا لتصبح أعضاء جدداً في المجموعة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة “بريكس” (BRICS) هي تكتل اقتصادي يضم مجموعة من الدول ذات الاقتصادات الناشئة، حيث يتكون اسمها من الأحرف الأولى للدول الخمس الأعضاء: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا. تأسست المجموعة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين أعضائها وتقديم بديل للهيمنة الغربية في المؤسسات الاقتصادية والسياسية العالمية.

كيو ستريت