ماهي خيارات رد العدو الإسرائيلي على هجوم إيران؟

مع تصاعد التوترات بين العدو الإسرائيلي وإيران، وبعد الهجوم المباغت الذي شنته إسرائيل على جماعة حزب الله في لبنان مطلع هذا الشهر، تتزايد التكهنات بشأن انزلاق المنطقة نحو حرب جديدة في الشرق الأوسط.

ورغم استعدادات العدو الإسرائيلي لشن هجوم محتمل على إيران، أشار خبراء في مجالات الاستخبارات والعسكرية إلى وجود عوامل قد تمنع المنطقة من الانجرار إلى صراع واسع النطاق قد يدفع بإسرائيل وطهران إلى مواجهة تتدخل فيها أطراف أخرى.

وأوضح الخبراء لوكالة رويترز أن العدو الإسرائيلي قد تكون على وشك شن هجوم جوي على إيران خلال الأيام المقبلة، رداً على إطلاق طهران نحو 180 صاروخاً باليستياً على الأراضي الإسرائيلية الثلاثاء الماضي.

وأكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر مساء الثلاثاء، قائلاً: “من يهاجمنا سنهاجمه”.

ورغم هذا التصريح، فقد نقل مسؤولون إسرائيليون إلى نظرائهم الأميركيين أن الرد على الهجوم الإيراني سيكون “مدروساً”، دون تقديم قائمة نهائية بالأهداف المحتملة حتى الآن، وفقاً لمصدر مطلع على المباحثات في واشنطن.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي صعّدت فيه الفصائل العراقية المسلحة من هجماتها ضد مواقع داخل إسرائيل، مما يساهم في تعقيد المشهد الإقليمي ويزيد من احتمالية التصعيد.



سكاي نيوز عربية