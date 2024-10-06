06-10-2024
تمدد إعفاء السوريين من تصريف 100 دولار على الحدود لـ 10 أيام
نظرًا للظروف الطارئة المصاحبة للعدوان على أراضي الجمهورية اللبنانية الشقيقة وتزايد حركة الوفود عبر المعابر الحدودية بين البلدين
أعلنت الحكومة السورية تسهيلات لدخول الوافدين وتوفير بيئة مناسبة لحركتهم.
وأوضحت السلطات أن قرار مجلس الوزراء رقم /46/ م.و لعام 2020 وتعديلاته، الذي يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية المقبولة لدى مصرف سورية المركزي حصراً إلى الليرة السورية عند دخولهم من الحدود اللبنانية، سيتم إيقاف العمل به مؤقتاً ولمدة عشرة أيام اعتبارًا من تاريخ هذا الإعلان، لتسهيل دخول الوافدين.
الوطن
إضافة تعليق جديد