درعا : امرأة تقـتل زوجها على فراش الزوجية بمشاركة عشيقها

بعد التحقيق وجمع الأدلة من قبل فرع الأمن الجنائي في درعا بشأن حادثة مقتل المغدور (محمد . ح) المولود عام 1987، والذي عُثر على جثته مصابة بطلق ناري في الرأس ومُلقاة قرب ثانوية في بلدة خربة غزالة، تبيّن تورط زوجة المغدور (د . ك) في الجريمة.

تم إلقاء القبض عليها، وبالتحقيق اعترفت بالتخطيط لقتل زوجها بالاشتراك مع شخص يُدعى (ع . أ) منذ ثلاث سنوات.

وأثناء توجه زوجها إلى عمله في بلدة ابطع على متن دراجته النارية، لم تُتاح الفرصة لتنفيذ الجريمة حينها، فخططا لاحقًا لقتله أثناء نومه في المنزل.

قامت المقبوض عليها بإدخال (ع . أ) إلى المنزل أثناء غياب زوجها، حيث اختبأ على السطح حتى أعلمته عبر تطبيق واتساب عندما نام زوجها.

حينها دخل المذكور إلى غرفة النوم وأطلق النار على رأسه باستخدام مسدس حربي، ثم سحب الجثة ونقلها على الدراجة النارية التابعة للمغدور ورماها قرب الثانوية.

بعد ذلك، عاد لمساعدة المقبوض عليها في إزالة آثار الجريمة وأخذ مبلغ مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية وهاتف زوجها المغدور.

من خلال المتابعة وبالتنسيق مع شرطة ناحية خربة غزالة، تم القبض على (ع . أ)، وبالتحقيق اعترف بالجريمة وأوضح أنه أخفى النقود في منزله، وأن المسدس الحربي استعاره من شخص يُدعى (م . ع) بحجة حماية نفسه أثناء ذهابه إلى بلدة ابطع.

تم القبض على (م . ع) ومصادرة السلاح المستخدم في الجريمة، وبالتحقيق معه اعترف بحيازة مسدس حربي غير مرخص وتسليمه للقاتل دون علمه بأنه سيُستخدم في الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.



صاحبة الجلالة