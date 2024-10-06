نائب لبناني يكشف الهدف من قطع طريق المصنع الرابط بين دمشق وبيروت

أكد النائب اللبناني جميل السيد أن الهدف الأساسي من إغلاق طريق المصنع الواصل بين لبنان وسورية هو منع عودة النازحين السوريين الفارين من الحرب في لبنان.

وفي تصريح له، أوضح النائب السيد أنه يشعر بالأسف لعدم قدرته على إقناع المسؤولين بفتح طريق المصنع بعد تعرضه للقصف من قبل الطيران الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الجهات المعنية بفتح الطريق لم تحصل على إذن إقليمي ودولي للقيام بذلك، حيث تبلّغوا بتهديدهم بالقصف في حال حاولوا إعادة فتحه.

وأضاف السيد: “ليس المطلوب أن تعرّضوا أنفسكم للخطر من أجل فتح الطريق، بل استعدوا للقيام بدور شرطة المرور عندما يُسمح بفتحها”.

وأشار السيد إلى أن قطع طريق المصنع لا يتعلق بتهريب الأسلحة أو الذخائر إلى لبنان، حيث يمكن للجيش اللبناني وضع حواجز تفتيش على الطريق عند فتحها.

بل الهدف الأساسي من الإغلاق هو منع عودة النازحين السوريين الذين يفرّون من لبنان، خاصة أن سورية أصبحت الآن أكثر أمناً لهم.

وأكد أن عدة دول ومنظمات دولية أبدت امتعاضها من عودة النازحين طوعاً، لرغبتها في بقائهم كورقة ابتزاز سياسية واقتصادية وأمنية في مختلف الاتجاهات.

وكان الطيران الإسرائيلي قد استهدف الطريق الدولي المؤدي إلى معبر المصنع المقابل لمعبر جديدة يابوس على الحدود السورية – اللبنانية، مما أدى إلى انقطاعه وتوقف حركة السيارات عليه.

RT

