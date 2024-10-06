06-10-2024
صواريخ العدو الإسرائيلي تستهدف المدينة الصناعية بريف حمص
سمع ضهر اليوم دوي انفجار في المدينة الصناعية بريف حمص تبين أنه استهداف صاروخي طال معمل لتصنيع السيارات في المدينة الصناعية بمنطقة حسياء بحمص -سورية
واكدت مصادر إعلامية ان عدوانا إسرائيليا استهدف بشكل مباشر شاحنة كبيرة مخصصة لنقل قطع السيارات أمام معمل سيارات "شام".
واندلعت النيران في السيارة وحولها
وهرعت فرق الإطفاء والإسعاف والدفاع المدني إلى موقع المعمل المستهدف في مدينة حسياء الصناعية
المعلومات المتوافرة تشير إلى أن العدوان الإسرائيلي استهدف الشاحنة بـ 4 صواريخ جو أرض.
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