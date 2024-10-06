بسبب ارتفاع أسعارالسكر..الفاو: أسعارالغذاء تحقق أكبر زيادة خلال 18 شهر في أيلول.

سجل مؤشر أسعار الغذاء العالمية لـ منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» التابعة للأمم المتحدة أعلى زيادة له خلال 18 شهر في شهر أيلول " بدعم من ارتفاع أسعار السكر العالمي.

ووفقاً للبيانات الصادرة فقد ارتفع مؤشر أسعار الغذاء لتتبع أسعار السلع الزراعية الأكثر تداولا حول العالم، إلى 124.4 نقطة في أيلول من أساس قدره 120.7 في آب، وهو أعلى مستوى منذ تموز 2023 وبزيادة 2.1% على أساس سنوي وفقاً للعربية نت.

وأشارت بيانات الفاو إلى ارتفاع مؤشر السكر بمقدار 10.4% على أساس شهري نتيجة لتراجع توقعات المحاصيل في البرازيل ومخاوف من أن قرار الهند بإلغاء القيود على استخدام قصب السكر في إنتاج الإيثانول قد يؤثر على توافر الصادرات في البلاد.

وارتفع مؤشر أسعار الحبوب 3% بدعم من زيادة أسعار تصدير القمح والذرة فيما انخفضت أسعار الأرز 0.7%.

كما زادت أسعار الزيوت النباتية 4.6% على أساس شهري، مع ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيوت من بينها زيت النخيل والصويا وعباد الشمس وبذور اللفت، وزادت أسعار منتجات الألبان 3.8% في سبتمبر/أيلول مع ارتفاع أسعار مسحوق الحليب كامل الدسم ومنزوع الدسم والزبدة والجبن فيما صعدت أسعار اللحوم 0.4%.

يشار إلى أن التوقعات العالمية تشير إلى ازدياد استخدام الحبوب عالميا بمقدار 12.4 مليون طن في 2024-2025 لتصل إلى 2.853 مليار طن.