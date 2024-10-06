تظاهرات حاشدة حول العالم تضامناً مع غزة ولبنان

مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عامه الأول، وانطلاق ملحمة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023، تتواصل في دول غربية وإسلامية التظاهرات تنديداً بالعدوان، وتضامناً مع غزة التي تتعرض لإبادة إسرائيلية بوحشية غير مسبوقة تطال البشر والحجر، إضافة إلى الحصار اللاإنساني، ثم توسع العدوان الإسرائيلي الوحشي إلى لبنان.

واليوم السبت، يشارك الآلاف في مسيرة "فلسطين الحرة"، والتي انطلقت من "راسل سكوير" في العاصمة البريطانية لندن متوجهةً إلى "وايت هول".

وشهدت لندن مظاهرة ضخمة تضامناً مع فلسطين ولبنان، وطالبت الحكومة البريطانية بتوقف تسليح "إسرائيل".

و تَظهر صورة الشهيد السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، والذي استشهد بغارات عنيفة على مركز الحزب، في ضاحية بيروت قبل أسبوع.

وتجمّع عشرات المتظاهرين خارج محكمة "أولد بيلي كراون" في لندن أيضاً، لإظهار التضامن مع ريتشارد بارنارد، المؤسس المشارك لمنظمة العمل الفلسطيني، الذي واجه جلسة استماع في المحكمة بتهم تتعلق بنشاطه المؤيد لفلسطين.

وفي فرنسا، انطلقت تظاهرة اليوم مؤيدة لفلسطين بقيادة عدد من أعضاء حركة فرنسا أنسوميس - La France Insoumise.

وقال جان لوك ميلينشون، زعيم حزب "فرنسا غير الخاضعة" خلال التظاهرة: "أيها السيدات والسادة، أشعر مثلكم بالحزن والإهانة بسبب الانتماء إلى أمة كان يجب أن يدفع تاريخها بأكمله إلى جانب المضطهَدين الذين يعانون الإبادة الجماعية في غزة".

وشهدت العاصمة السويدية، ستوكهولم، تظاهرات حاشدة ضد العدوان الذي يشنّه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.

أما في اليونان، فشارك جنود من الجيش اليوناني في المظاهرات ضد ما سموه "الحروب الإمبريالية"، مطالبين بفك ارتباط اليونان الكامل بمذابح "إسرائيل" والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط، وتضامناً مع فلسطين ولبنان.

وبعد مرور عام على الإبادة في غزة، تظاهر الآلاف في نيويورك الأميركية جنباً إلى جنب مع ملايين آخرين في جميع أنحاء العالم.

وقامت مدينة نيويورك بالتعبئة بقوة لإحياء ذكرى مرور عام على الإبادة الجماعية التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة والدفاع عن فلسطين ولبنان ضد العدوان الإسرائيلي.

مدينة شيكاغو الأميركية شهدت أيضاً نظاهرة يشارك فيها عدد من المنظمات الاميركية والعربية دعماً لغزة ولبنان، والتنديد بالسياسات الأميركية، تزامناً مع الذكرى الأولى لملحمة "طوفان الأقصى".

وشهدت طوكيو، عاصمة اليابان، تظاهرة اليوم، ردد فيها المشاركون عبارات: "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين!"، و"وسنضحي بأرواحنا ودمنا من أجلك يا فلسطين".

كما شهدت إيطاليا تظاهرة مؤيدة لفلسطين ولبنان، وطالب المشاركون فيها بالحرية لغزة ولبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وتظاهر الآلاف في العاصمة التونسية اليوم، دعماً للمقاومة في لبنان وفلسطين، وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي.

وحمل المشاركون في التظاهرة أعلام فلسطين ولبنان، ورايات حزب الله والمقاومة الفلسطينية، وحملوا صور الشهيد السيد حسن نصر الله، وقادة المقاومة الفلسطينية وشهدائها.

وشارك أكثر من ألفي أردني، أمس الجمعة، في تظاهرة وسط العاصمة عمان، دعماً لغزة ولبنان، في ظل تواصل الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي عليهما منذ نحو عام.

ونُظمت الفعالية بدعوة من "الملتقى الوطني لدعم المقاومة" (نقابي حزبي)، تحت شعار "7 أكتوبر بشائر النصر".

أمّا في البحرين فلا تزال السلطات تقمع التظاهرات في البلاد، والتي يشارك فيها المئات.

وقمعت الشرطة البحرينية المصلين الذين خرجوا من جامع الدراز، أمس الجمعة، وأطلقوا هتافات داعمة لفلسطين وللبنان ومقاومتهما.

وفي ميدان السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء، صدر أمس الجمعة، بيان عن مليونية (وفاءً لشهيد المسلمين.. مع غزة ولبنان معركة واحدة حتى النصر).

وكان اليمنيون خرجوا في مسيرة ضمت مئات الآلاف، وأكّدوا المضي في نهج القائد الشهيد السيد حسن نصر الله، متوعدين "إسرائيل" بالانتقام منها.

هذا وأعلن المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام أنه رصد 26 ألف مظاهرة وفعالية في 619 مدينة في 20 دولة أوروبية دعماً لغزة خلال عام.