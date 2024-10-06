الاحتلال يكثّف قصفه لجباليا شمالي قطاع غزة

في اليوم الـ366 من حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال شنّها على قطاع غزة، تركّزت الاستهدافات على مناطق الشمال، وفقاً لما أفاد به مراسل الميادين، بحيث أعلن "الجيش" الإسرائيلي شنّ عملية برية في جباليا، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأمام كثافة الغارات التي شنّها الاحتلال في شمالي قطاع غزة، والتي فاقت الـ60 بحسب مراسلنا، في غضون ساعات قليلة من السبت، أكد الدفاع المدني أنّ طواقمه "غير قادرة على التعامل مع العدد الكبير من المنازل السكنية التي استهدفها الاحتلال".

واستهدفت طائرات الاحتلال المناطق الشمالية الشرقية للقطاع بغارات متتالية، بالتوازي مع شنّها أحزمةً ناريةً في المناطق الشمالية الغربية.

في التفاصيل، استهدف الاحتلال بغارة منطقة تل الزعتر في مخيم جباليا، بينما قصفت مدفعيته المناطق الشرقية والشمالية للمخيم، مع إطلاقه القنابل الدخانية في اتجاه المنازل.

ووصلت شهيدة، إلى جانب عدد من الجرحى، إلى مستشفى كمال عدوان، من جراء قصف الاحتلال منزلاً في جباليا، بينما سُجل 9 جرحى، على الأقل، بعدما استهدفتهم مسيّرة إسرائيلية عند دوار أبو شرخ.

وتم تسجيل إصابات أيضاً من جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعةً من الأشخاص في منطقة الفالوجا، غربي مخيم جباليا.

إضافةً إلى ذلك، استهدفت الآليات الإسرائيلية بنيرانها المناطق الغربية من بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع أيضاً.

كذلك، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي محيط مدرسة عين جالوت في منطقة حسن البنا، جنوبي حي الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزة، بينما أدى استهداف الاحتلال منزلاً في محيط مسجد الشمعة في الحي إلى استشهاد عدد من الأشخاص، بينهم طفلان على الأقل، وإصابة آخرين.

وانسحبت الاستهدافات الإسرائيلية على وسط قطاع غزة أيضاً، بحيث وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى العودة في النصيرات، من جراء استهداف الاحتلال منزلاً في المخيم.

واستشهد عدد من الأشخاص بينما أُصيب آخرون، في إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط مقبرة الشوباني، غربي مخيم النصيرات.

كما استهدفت غارة إسرائيلية عنيفة محيط جسر وادي غزة، قرب شاطئ بحر النصيرات. وشنّ الاحتلال أيضاً غارةً على محيط دوار أبو صرار في النصيرات، وقصف مسجد صهيب بن سنان في أرض أبو معلا، غربي المخيم.

أما في مخيم البريج، فتم تسجيل شهداء وإصابات من جراء قصف الاحتلال مخيم البريج بالمدفعية.

ويأتي كل ذلك بعد ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 41,825 شهيداً و96,910 جريحاً، تم تسجيلهم منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

الميادين