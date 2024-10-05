عام على العدوان .. 89 شهيداً في اعتداء إرهابي على الكلية الحربية بحمص

يصادف اليوم الذكرى الأولى لارتقاء89 شهيداً في الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص والذي شنته مجموعات إرهابية ظهر الخامس من تشرين الأول 2023 وإصيب خلاله مئات الجرحى أغلبهم المدنيين من ذوي الطلاب.

89 شهيداً في اعتداء إرهابي على الكلية الحربية بحمص

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بياناً حول الاعتداء جاء فيه “إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر الخميس باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة”.

وأضاف بيان القيادة “ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافةً إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج”.

وأشار البيان إلى إن “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غالياً”.

وبلغ عدد الشهداء جراء الاعتداء الإرهابي على الكلية بحسب وزارة الصحة 89 شهيداً منهم 31 من النساء و5 أطفال وبلغ عدد الإصابات 277.

وأعلنت سوريا الحداد الرسمي 3 أيام بدءاً من تاريخ 6 تشرين الأول على الشهداء المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإرهابي.

وقامت العديد من قادة دول العالم إضافة لدول وأحزاب وجهات عربية وإسلامية وجهات أممية بإرسال برقيات العزاء للرئيس بشار الأسد مؤكدين إدانتهم لجريمة المجموعات الإرهابية.

وجاء العدوان على الكلية الحربية بحمص بالتزامن مع خطط الاحتلال الأمريكي لتحريك الميليشيات التابعة له في الجزيرة وجنوب سوريا ضد الجيش العربي السوري.

ورغم عدم تبني أي مجموعة إرهابية العملية بشكل علني لكن مدفعية الجيش قامت على مدار أيام باستهداف المجموعات الإرهابية في إدلب سيما مقار “الحزب الإسلامي التركستاني” موقعة المئات بين قتيل وجريح.

وتقوم المجموعات الإرهابية التابعة للاحتلالين التركي والأمريكي على مدى سنوات الحرب على سوريا بدءا من عام ٢٠١١ بتنفيذ أجندات مُشغليها بهدف ضرب الدولة والشعب والجيش في سوريا.

يذكر أن المجموعات الإرهابية في درعا وريف اللاذقية قامت بالتزامن مع العدوان “الإسرائيلي” على لبنان بتفعيل عملياتها ضد الجيش السوري تنفيذاً لمخطط “إسرائيلي” يحاول إشغال سوريا عن دعمها لفصائل المقاومة في المنطقة.



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