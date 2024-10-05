الحرارة أعلى من معدلاتها نهاراً والجو بارد ليلاً

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها ليومي السبت والأحد، أن “توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة من /3 – 5/ درجات مئوية، ويبقى الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، سديمياً على المناطق الشرقية والبادية”.

وأضافت المديرية “يكون الجو ليلاً مائلاً للبرودة بشكل عام، خاصة على المرتفعات الجبلية، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية وفرصة لتشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر في المناطق الجنوبية والقلمون الوسطى والشمالية الغربية.”

وتابعت النشرة “أن حركة الرياح تكون شرقية إلى شمالية شرقية تتحول يوم الأحد شرقية الى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.”

وحذرت المديرية في نشرتها من الأجواء المائلة للبرودة ليلاً وخاصة في المرتفعات الجبلية، ومن الفروقات في درجات الحرارة بين الليل والنهار، ومن الأجواء السديمية المغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة.