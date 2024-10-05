وفاة مدير عام مشفى المواساة الجامعي الدكتور عصام الأمين

توفي السبت، مدير عام مشفى المواساة الجامعي الدكتور عصام الأمين عن عمر 68 عاماً.

ولد الراحل في حماة عام 1956، وتخرج من كلية الطب في جامعة دمشق 1980، وأتم اختصاصه في أمراض الأذن والأنف والحنجرة من جامعة بوردو الثانية في فرنسا 1987.

تولى الراحل العديد من المواقع العلمية والأكاديمية في جامعة دمشق، وعدد من الجامعات السورية الخاصة وكان دكتور مُدرس في كلياتها إضافة لترأسه لجنة التدريب والتأهيل والتوصيف في المجلس العلمي للبورد السوري.

وسافر الطبيب الراحل إلى السعودية ليساهم بتأسيس قسم الأذن والأنف والحنجرة في عدة مشافي بالمملكة، علاوة على إدارة برنامج البورد السعودي بالمنطقة الشرقية بين 1999 و2004.

تولى الراحل إدارة مشفى المواساة الجامعي منذ 2016 بالتزامن مع ترأس شعبة الأذن والأنف والحنجرة في المشفى ذاتها منذ 2013، وهو عضو دائم في اللجنة الطبية المسؤولة عن دراسة القضايا المرفوعة على أطباء الأذن والأنف والحنجرة وممثل سوريا في هيئة البورد العربي.

له العديد من الدراسات والأبحاث العلمية المنشورة في مجال تخصصه سيما جراحات أورام الرأس والأذن والعنق كما أشرف على رسائل طلاب الدراسات العليا والدكتوراه.

يذكر أن الهيئة الطلابية في جامعة دمشق والجمعية السورية لأطباء الأذن والأنف والحنجرة والهيئة العامة لمشفى المواساة الجامعي نعت “الأمين”.

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