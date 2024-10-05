قتلها في جبلة وحاول التخلص من جثمانها في اللاذقية قبل القبض عليه

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية حول قيام شخص مجهول بنقل جثة من منطقة جبلة إلى مدينة اللاذقية باستخدام مركبة بيك أب من نوع (جيمس).

بعد المتابعة الفورية والبحث، تم العثور على المركبة المذكورة في حي (مشروع الزين) في اللاذقية، حيث تم إيقافها وإلقاء القبض على السائق المدعو (سامر. س).

عند تفتيش المركبة، تم العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من عمرها مصابة بطلق ناري في الرأس، إضافة إلى مصادرة مسدس حربي وقطعة من مادة الحشيش المخدر وسجائر محشوة بالحشيش.

تبيّن أن الجثة تعود للمغدورة (ملك. س) المولودة عام 1997، وقد تم إجراء الكشف الطبي والقضائي عليها. وبعد التحقق من وضع السائق، تبين أنه مطلوب بتهمة التهديد.

وأثناء التحقيق معه، اعترف بأنه أطلق النار على المغدورة باستخدام المسدس المضبوط خلال وجودها في منزله بمنطقة جبلة، وذلك بسبب خلافات شخصية بينهما.

كما اعترف بمحاولته التخلص من آثار الجريمة من المنزل ونقل الجثة، بالإضافة إلى تعاطيه مادة الحشيش المخدر.

تم حجز المركبة، ولا تزال التحقيقات مستمرة مع المتهم، وسيتم تقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

صاحبة الجلالة