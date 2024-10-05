05-10-2024
قرارات بانهاء الاحتفاظ والاستدعاء لهذه الفئة من العسكريين
أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أمراً إدارياً يتضمن ما يلي :
1- إنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين (المستدعين والملتحقين) اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، لكل من أكمل سنة أو أكثر من الخدمة الاحتياطية الفعلية حتى 31 أكتوبر 2024.
2- إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم والمستدعين الملتحقين) اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، لكل من أكمل خمس سنوات أو أكثر من الخدمة الاحتياطية الفعلية حتى 31 أكتوبر 2024.
الوطن
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