قرارات بانهاء الاحتفاظ والاستدعاء لهذه الفئة من العسكريين

05-10-2024

قرارات بانهاء الاحتفاظ والاستدعاء لهذه الفئة من العسكريين

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أمراً إدارياً يتضمن ما يلي :

1- إنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين (المستدعين والملتحقين) اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، لكل من أكمل سنة أو أكثر من الخدمة الاحتياطية الفعلية حتى 31 أكتوبر 2024.

2- إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم والمستدعين الملتحقين) اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، لكل من أكمل خمس سنوات أو أكثر من الخدمة الاحتياطية الفعلية حتى 31 أكتوبر 2024.

 


الوطن

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