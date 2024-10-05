ثأراً لدماء الشهيد نصر الله.. قوات الشهيد عمر القاسم تستهدف نتساريم

أعلن المتحدث باسم قوات الشهيد عمر القاسم (الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين)، أبو خالد أنّ قواته استهدفت بقذائف الهاون من العيار الثقيل قوات الاحتلال في محور "نيتساريم"، ثأراً لغزّة ولبنان ودماء الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله.

وأضاف أن القذائف أصابت أهدافها وألحقت أضراراً في الموقع والمعدات والأفراد. كما أكد وحدة الدم بين المقاومتين اللبنانية والفلسطينية ووحدة المصير في مواجهة الاحتلال.

كذلك نشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مشاهد استهداف موقع "كيسوفيم" العسكري جنوبي شرق المحافظة الوسطى برشقة صاروخية رداً على جرائم الاحتلال ودفاعاً عن الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، أعلنت، الخميس، عن كمين ثأراً لدماء الشهيد السيد حسن نصر الله، مستهدفةً آليات الاحتلال شرقي خان يونس جنوب القطاع.

ويأتي ذلك ، بالتزامن مع عمليات الثأر والإسناد التي ينفذها العراق واليمن، إضافة إلى عملية إيران "الوعد الصادق 2" ، وذلك ضمن جبهة وحدة الساحات في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يعيد التأكيد على وحدة الدم والمصير.