يوميات المقاومة العربية في مواجهة العدوان الإسرائيلي ( 5 تشرين1)

05-10-2024

يوميات المقاومة العربية في مواجهة العدوان الإسرائيلي ( 5 تشرين1)

- وسائل إعلام إسرائيلية: "يديعوت أحرونوت": قائد المنطقة الوسطى الأميركية مايكل كوريلا سيصل إلى "إسرائيل" خلال الساعات المقبلة

 وفق التقديرات فإن كوريلا سيبحث تنسيق "الرد" الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني

- المقاومة اللبنانية: إطلاق 5 صواريخ من لبنان سقطت في محيط  منطقة "وادي يزرعيل"

- وسائل إعلام العدو: سكان "كريات شمونة" و"شلومي" ومستوطنات مخلاة في الجليل الأعلى وُجّهوا بـ"البقاء قرب الغرف المحصنة"

- طيران العدو الإسرائيلي يغير على مركز الهيئة الصحية في بلدة صديقين جنوب لبنان

- فلسطين المحتلة: غارة إسرائيلية تستهدف حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة

- استشهاد شابة أصيبت أمس في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة العين في البقاع جنوب لبنان
 

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