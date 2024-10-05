05-10-2024
يوميات المقاومة العربية في مواجهة العدوان الإسرائيلي ( 5 تشرين1)
- وسائل إعلام إسرائيلية: "يديعوت أحرونوت": قائد المنطقة الوسطى الأميركية مايكل كوريلا سيصل إلى "إسرائيل" خلال الساعات المقبلة
وفق التقديرات فإن كوريلا سيبحث تنسيق "الرد" الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني
- المقاومة اللبنانية: إطلاق 5 صواريخ من لبنان سقطت في محيط منطقة "وادي يزرعيل"
- وسائل إعلام العدو: سكان "كريات شمونة" و"شلومي" ومستوطنات مخلاة في الجليل الأعلى وُجّهوا بـ"البقاء قرب الغرف المحصنة"
- طيران العدو الإسرائيلي يغير على مركز الهيئة الصحية في بلدة صديقين جنوب لبنان
- فلسطين المحتلة: غارة إسرائيلية تستهدف حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة
- استشهاد شابة أصيبت أمس في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة العين في البقاع جنوب لبنان
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