المقاومة اللبنانية تتصدى لقوات العدو المتسللة إلى مارون الراس ويارون

تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان التصدي للقوات الإسرائيلية، التي تحاول التسلل إلى القرى الجنوبية اللبنانية، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، تزامناً مع استمرارها في استهداف تجمعات قوات الاحتلال ومواقعه ومستوطناته بالصليات الصاروخية.

وفجّرت المقاومة 3 عبوات ناسفة في قوات الاحتلال المتقدمة في أثناء محاولتها التسلل في اتجاه بلدة مارون الراس، عند الساعة الـ4:20، بعد ظهر الجمعة، لتتبع ذلك اشتباكات أوقع فيها المقاومون الجنود الإسرائيليين بين قتيل ومصاب.

واستهدف حزب الله قوات لجنود الاحتلال في سهل مارون الراس، عند الـ 6:10 مساءً، بصلية صاروخية كبيرة.

واشتبكت المقاومة مع جنود إسرائيليين، عند الرابعة والنصف من بعد الظهر، في أثناء محاولتهم التسلل في اتجاه يارون، بعد أن استهدفت قوةً لهم بصلية صاروخية والقذائف المدفعية، عند الـ 2:25 من بعد الظهر، خلال تقدّمها نحو بيادر العدس غربي البلدة.

واستهدفت المقاومة تجمعين لجنود الاحتلال في محيط "أفيفيم" (عند الـ 6:15 مساءً) ومحيط موقع "البغدادي" (عند الـ 6:05 مساءً)، بحيث قصفت كلاً منهما بصلية صاروخية كبيرة.

كما استهدفت تجمعات أخرى بصليات صاروخية، توزعت على النحو التالي: "كرميئيل" وشرقي "دوفيف" (في عمليتين متزامنتين عند الـ2:25 من بعد الظهر)، "كفر جلعادي" (عند الـ6:20 مساءً) و"يرؤون" (عند الـ 7:15 مساءً).

وفي عملية أخرى، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان مستوطنة "حتسور"، في شمالي فلسطين المحتلة، بصلية صاروخية، عند الـ6:20 مساءً.

وقصفت أيضاً قاعدة "كتسرين"، جنوبي الجولان السوري المحتل (عند الـ6:15 مساءً)، وقاعدة "نفح" في الجولان (عند الـ5:50 مساءً)، مستهدفةً كلاً منهما بصلية صاروخية.

أما في كيان الاحتلال، فتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع اشتباكات من مسافة صفر ومعارك وجهاً لوجه في جنوبي لبنان، بينما رصدت إطلاق نحو 70 صاروخاً، خلال 25 دقيقةً فقط، بين الـ6:03 والـ6:28 مساءً، من لبنان في اتجاه مستوطنات الشمال.

يُذكَر أنّ حزب الله نفّذ هذه العمليات دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للقرى والمدن والمدنيين، لتُضاف إلى 11 أخرى، نفّذها بين السابعة صباحاً والواحدة ظهراً من يوم الجمعة.

وشملت تلك العمليات أيضاً استهداف تجمعات لقوات إسرائيلية في شمالي فلسطين المحتلة، إضافةً إلى مرابض مدفعية تابعة للاحتلال ومستوطنات.

في غضون ذلك، تم نفي مزاعم الاحتلال بشأن سيطرته على قرى حدودية، ويتصدّى المقاومون ، بعدة طرائق، لقوات العدو الإسرائيلي التي تحاول التسلل.



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