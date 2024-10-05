نائب الرئيس الإيراني: لا نبحث عن حرب.. لكن ردودنا القادمة ستكون مدمِرة

أكد نائب الرئيس الايراني، محمد رضا عارف،أنّ "إيران صبورة، ولا تبحث عن الحرب، لكنها سوف تتصدى لأصغر خبث من الأعداء"، مُشدّداً على أنّ ردود بلاده القادمة ستكون "ساحقةً ومدمرة"، في حال تعرّضت لعدوان.

وأشار عارف إلى أنّ إيران "أبدت صبراً أمام الكيان الصهيوني حتى الآن"، متحدثاً عن فقد "مجاهدين عظام كالسيد الشهيد حسن نصر الله".

وأمل نائب الرئيس الإيراني من الذين قال إنّهم "جاءوا بالاحتلال على المنطقة"، أن يفكروا بالعقل و"يكفوا عن خبثهم وعن مساعدة الاحتلال في أفعاله الشريرة".

وكان قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، أكد أنّ الشعب الفلسطيني يمتلك كامل الحق في أن يقف في وجوه المحتلين، مشدداً على أن الدفاع المستميت للشعب اللبناني عن الشعب الفلسطيني هو شرعي وقانوني، ولا يحق لأيّ أحد أن ينتقد دفاعه الإسنادي عن غزّة.

وأكّد السيد خامنئي أن عملية "الوعد الصادق 2"هي حق مشروع وقانوني لإيران.

يأتي ذلك بينما يشن الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على لبنان أسفر عن سقوط نحو ألفي شهيد، بينهم 127 طفلاً و261 إمرأة، إضافة إلى 9384 جريحاً حتى اليوم.

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