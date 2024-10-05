إسرائيل بين مستنقعي غزة ولبنان.. كيف يتأثر الجمهور الإسرائيلي؟

قالت مجلّة "فورين أفيرز" الأميركية إنّه على الرغم من "التعبئة الكاملة، والدعم شبه الثابت من جانب الحكومة الأميركية، وإعادة الجيش الإسرائيلي احتلاله نحو ثلث أراضي قطاع غزة"، فإن ذلك يبقى، بالنسبة إلى عدد من الإسرائيليين، أشبه بالهزيمة.

المجلّة الأميركية، في مقالٍ جاء تحت عنوان "مفارقة الهزيمة الإسرائيلية"، أرجعت ذلك إلى فشل "الجيش" الإسرائيلي "في تحقيق النصر المتمثّل باستسلام قيادة حماس، واستعادة نحو 100 أسير"، وهي أهدافٌ معلنة للحرب، مُذكرةً بأنه ما زالت القيادة نفسها تحكم "الجيش" منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.



وذكّرت "فورين أفيرز" بأنّ المستوطنين في مستوطنات شمالي فلسطين المحتلة وجنوبيها "ما زالوا غير قادرين على العودة"، بعد نزوحهم من جرّاء الأعمال القتالية واستمرار سقوط الصواريخ التي تطلقها المقاومة، مشيرةً الى أن كل هذا يساهم في تعزيز "الشعور باليأس والقنوط".

داخلياً، لم تعمل الحرب تعدّدة الجبهات التي تخوضها "إسرائيل"، إلا على توسيع الشقوق الاجتماعية والسياسية القائمة بين معارضي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وأنصاره، بحسب ما ذكرت المجلّة.

وتوقعت المجلّة ألّا تغيّر العمليات الـأخيرة لـ"الجيش" الإسرائيلي في لبنان، والتي بدأت في السابع عشر من أيلول/سبتمبر، كثيراً من الحقائق الكامنة التي تهدّد "إسرائيل"، مُشيرةً إلى أنّ التغيير لن يحدث تماماً كما "لم تغير الحرب في غزة الكثير من الحقائق".



وأوردت المجلّة أنّ "نتنياهو يقدّم نفسه، على مدى عقود من الزمن، سيد الأمن"، كما زعم أنّه يستطيع المحافظة على أمن "إسرائيل" أكثر من الجنرالات السابقين، والذين عدّهم "خجولين وغير مبدعين، ومنتبهين بصورة مفرطة لرغبات الولايات المتحدة"، لتؤكّد أنّ ذلك كلّه سقط صبيحة السابع من أكتوبر 2023، وأنّ نتنياهو ما زال يرفض الاعتراف بأي مسؤولية عن مقتل مئات الإسرائيليين وأسر 250 آخرين.

ولفتت المجلّة الى أنّ الحرب متعددة الجبهات، التي تخوضها "إسرائيل" الآن تمثّل أيضاً "حرباً داخلية"، قائلةً إنّ نتنياهو "أصبح رهينةً لحلفائه اليمينيين الذين يشاركونه في القناعات الأيديولوجية، كما يسعى الآن لاحتجاز الرأي العام الإسرائيلي رهينةً"، متطرقةً إلى أنّ إصراره على السلطة "يمثل ربما أعظم قطيعة مع الوضع الراهن".

وفي قراءتها لنتائج ما يقوم به نتنياهو، رأت "فورين أفيرز" أن "الليبراليين الإسرائيليين" يواجهون الرفض من جانب الغرب التقدمي في الخارج، إضافةً إلى "الشيطنة والتهميش من جانب قاعدة نتنياهو في الداخل"، لافتةً إلى أنّ ذلك يجعلهم أمام خيارين، بحسب ما تبنّته، هما إمّا الهجرة، بصورة موقتة على الأقل، وإما التقدم بطلب للحصول على جوازات سفرٍ أجنبية على أساس النسب.

وأوضحت المجلّة الأميركية أنّ الحديث عن المغادرة أصبح شائعاً بين الإسرائيليين منذ بداية أزمة التعديلات القضائية التي عصفت بـ"إسرائيل" ونتنياهو، كما تزايدت حدّته مع استمرار الحرب الحالية.



وحذّرت المجلّة من إطالة أمد الحرب، مُشيرةً إلى أنّ ذلك من الممكن أن يحدث في مسعىً عبثي لتحقيق "النصر الكامل"، وأنّ من شأن ذلك أن يستلزم مزيداً من الخسائر البشرية والأضرار الاقتصادية، وخصوصاً مع تزامن ذلك مع توقف معظم شركات الطيران الأجنبية عن السفر إلى "إسرائيل"، وبلوغ التصنيفات الائتمانية لـ"إسرائيل" أدنى مستوياتها، إضافةً إلى الإرهاق الذي يصيب القوات بسبب طول المعركة التي تُخاض.



وختمت المجلّة الأميركية قائلة: "كانت غزة ولبنان مستنقعين لإسرائيل لعقودٍ من الزمان، ولا يجب تكرار الأخطاء القديمة، بل يجب تقليص الخسائر وإبرام صفقة عاجلة".

