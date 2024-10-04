إلقاء القبض على قاتل لاعب المنتخب السوري لكرة السلة وعائلته

قال قائد شرطة حلب اللواء “ديب ديب” في بيان مصور نشر على صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك: “ورد إخبار بتاريخ 20-9-2024 إلى قسم شرطة حلب، بوجود 3 أشخاص مقتولين داخل منزلهم في محلة الأشرفية، وهم المدعو “غيث الشامي” 19 عاماً، وشقيقته “غزل” 20 عاماً، ووالدتهما جمانة، إثر تعرضهما لطعنات ذبحية في العنق والرقبة”.

وأضاف: “دوريات فرع الأمن الجنائي وقسم الأدلة الجنائية والبحث الجنائي وقسم شرطة الأشرفية مع هيئة الكشف الطبي والقضائي، حضرت إلى مكان الجريمة لإجراء الكشف اللازم”.

وأكّد قائد شرطة حلب أنه من خلال جمع الأدلة وتقصّي الحقائق والمعلومات، تم الاشتباه بالمدعو “صالح”، الذي قُبض عليه في محلة الأشرفية، وبحوزته “كرت ذاكرة” عائد لهاتف المغدورة “غزل”، وبالتحقيق معه، اعترف بأنه ذهب لزيارة العائلة في وقت متأخر من الليل، وقام بمغافلة المغدورة غزل مستغلاً نوم والدتها وشقيقها، وأقدم على طعنها طعنات عدّة حتى فارقت الحياة.

وتابع: “ثم انتقل إلى غرفة نوم والدتها وشقيقها، وقام بقتلهما أثناء نومهما، مستخدماً أداة حادّة “سكين”، وذلك بسبب وجود خلاف شخصي ومادّي بينهم، ومن ثم قام بسرقة المصاغ الذهبي والأجهزة الخلوية إضافة إلى جهاز “راوتر”، وغادر المنزل، مُلقياً أداة الجريمة في حاوية قمامة بعيداً عن مكان الحادثة”.

وأشار قائد شرطة حلب إلى أن الجهات المعنية قامت بتحري منزل المقبوض عليه، وتم العثور على كامل المسروقات المذكورة، مشدداً على أن التحقيقات ما زالت مستمرّة وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء بعد الانتهاء من التحقيقات أصولاً.

وفي الرابع والعشرين من شهر أيلول الماضي، صُدم الشارع الرياضي السوري بمقتل لاعب المنتخب غيث الشامي مع أمه وأخته في مدينة حلب.

ويعد غيث الشامي أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة السلة السورية ويلعب في نادي الحرية كما مثل المنتخب السوري في فئته مرات عدة.