فرنسا تعلن تحريك قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “أدان بشدة الهجمات الجديدة التي شنتها إيران على إسرائيل”، مشيراً إلى أن باريس “قامت بتحريك قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط، يوم الثلاثاء، للتصدي للتهديد الإيراني”.

من جهة أخرى، دعا الرئيس الفرنسي السلطات الإسرائيلية إلى “وضع حد لعملياتها العسكرية في لبنان بأسرع وقت ممكن”.

كما حث ماكرون “جميع الأطراف المعنية بالأزمة في الشرق الأوسط على إظهار أقصى درجات ضبط النفس”.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن باريس “ستعقد قريباً مؤتمراً لدعم الشعب اللبناني ومؤسساته”.

وفقاً للبيان، طلب ماكرون من وزير الخارجية جان نويل بارو “زيارة الشرق الأوسط مجدداً”، بعد زيارته الأخيرة لبيروت.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن بارو “سيتشاور مع جميع من بإمكانهم المساهمة في بدء التهدئة وإيجاد حلول دائمة للأزمة الحالية بجميع جوانبها، خاصة فيما يتعلق بالوضع في كل من لبنان وغزة”.

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