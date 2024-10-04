السعودية تلجأ إلى نظام جديد قد يقضي على الدولار

تبنّت المملكة العربية السعودية سياسة اقتصادية جديدة تهدف إلى امتلاك احتياطي كبير من الذهب، وفقاً لتقرير صادر عن منصة “موني ميتالز” المتخصصة في تداول الذهب. وأشار التقرير إلى أن السعودية قامت بشراء 160 طناً من الذهب بشكل غير معلن من سويسرا منذ عام 2022.

وأوضح التقرير أن المملكة تعتمد في عمليات الشراء على أسعار الذهب العالمية، حيث تزيد مشترياتها عند انخفاض الأسعار وتقللها عند ارتفاعها، مما يعكس استراتيجية مشابهة لتلك التي تتبعها دول آسيوية أخرى بهدف تقليل تأثير تقلبات أسعار الذهب على اقتصادها على المدى الطويل.

كما أشار التقرير إلى أن جزءاً من الذهب المستورد من سويسرا يُخزّن لدى البنك المركزي السعودي، المعروف باسم مؤسسة النقد العربي السعودي. وأكد التقرير أن هذا التوجه قد يمهّد لظهور نظام اقتصادي جديد يعتمد على الذهب كبديل للنظام المعروف بـ”بترودولار”، الذي أُنشئ في السبعينيات لجعل النفط مصدراً رئيسياً للدولار الأمريكي.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن هذه السياسات تتماشى مع سياسات مجموعة “بريكس”، التي تهدف إلى التخلي التدريجي عن الدولار حتى يتم التخلص منه بشكل كامل بمرور الزمن، واستعادة الذهب كمعيار اقتصادي عالمي.

يُذكر أن السعودية، إلى جانب دول أخرى مثل الصين، بدأت بتحويل احتياطياتها من الدولار إلى احتياطيات من الذهب منذ بداية الأزمة الأوكرانية وتجميد الأصول الروسية من قبل الغرب، مما دفع هذه الدول إلى البحث عن بديل للدولار بعيداً عن السيطرة الغربية.