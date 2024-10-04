المقاومة الفلسطينية تنصب كمينا لآليات العدو في منطقة الفخاري

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، الخميس، مشاهد توثّق تفاصيل كمينٍ نفذته شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

أظهرت المشاهد لقطات تحدّد تموضع آليات الاحتلال التي تمّ استهدافها في منطقة الفخاري، على بُعد كيلومترٍ واحدٍ من الشريط الفاصل في قطاع غزة.

واستهدفت كتائب القسّام في المرحلة الأولى من الكمين "قادوحاً" هندسيّاً، ودبابة "ميركافا 4"، وجرافة "D9".

وفي المرحلة الثانية، استهدفت القسام دبابة "ميركافا 4"، وناقلتي جند، وجرافتين من نوع "D9"، وفجّرت حقل ألغامٍ بقوة هندسة تابعة لـ"جيش" الاحتلال.

وشملت المرحلة الثالثة من الكمين استهداف دبابة "ميركافا 4"، وجرافتين من نوع "D9".

وتحت عنوان "كمين تجديد البيعة"، شدّدت كتائب القسّام على أنّ غزة ومجاهديها لا ينسون من وقف إلى جانبهم، وعلى رأسهم الأمين العام لحزب الله، الشهيد السيد حسن نصر الله.

وأعلنت، ضمن المشاهد، أنّها "ستثأر إلى جانب الأشقاء في لبنان لدماء الشهيد السيد نصر الله، ودماء كل شهداء فلسطين ولبنان".

وتواصل المقاومة الفلسطينية معركة "طوفان الأقصى"، رداً على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ363.

ونشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الأربعاء، مشاهد توثّق عمليات استهدافها آليات الاحتلال وجنوده، في حي التنور شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.