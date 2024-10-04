قصف إسرائيلي على خان يونس ودير البلح

استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، إثر قصف طيران الاحتلال مناطق في خان يونس ودير البلح في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف استهدف منزلاً شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقصف "جيش" الاحتلال الإسرائيلي منازل وموقعاً يؤوي نازحين في دير البلح وسط القطاع وخان يونس جنوباً، وألقى قنابل حارقة تسببت بحرائق في منازل في مخيم النصيرات، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف جنوب مدينة غزة.

يأتي ذلك في وقت تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر شنّها عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي المكثف منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وسط وضعٍ إنساني كارثي نتيجة الحصار، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 41,689 فلسطينياً، وإصابة 96,625 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.