عدوان إسرائيلي يقطع الطريق الدولي بين لبنان وسوريا

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الهمجي والوحشي على لبنان، مستهدفاً البقاع وبعلبك - الهرمل والجنوب، والضاحية الجنوبية لبيروت، فيما وصلت الاعتداءات، فجر اليوم، إلى الحدود اللبنانية - السورية.

وفي آخر الاعتداءات، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي الطريق بين نقطتي الحدود اللبنانية - السورية عند معبر المصنع وجديدة يابوس بصاروخين.

وقد أدّى ذلك إلى توقف حركة السير بالاتجاهين بين سوريا ولبنان.

وقال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية لـ"رويترز" إنّ الغارة التي استهدفت معبر المصنع الحدودي تسببت بقطع الطريق إلى سوريا، الذي يستخدمه مئات الآلاف للنزوح.

وبالتزامن مع ذلك، تجددت الغارات الإسرائيلية على بلدات متفرقة في البقاع شرقي البلاد، في هجماتٍ استهدفت بشكل ممنهج المحلات التجارية ومنازل المدنيين.

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدة النبي شيت البقاعية شرقي لبنان، وأيضاً أغار الاحتلال على مرتفعات بلدة جنتا.

أمّا جنوباً، فقد أغار الطيران الحربي صباحاً على بلدة عيتيت.

يأتي ذلك بعدما شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر اليوم، ليلة عنيفة من الاعتداءات، حيث شنّ الطيران الحربي غارات استعمل فيها عدداً كبيراً من القنابل الفراغية والارتجاجية الخارقة للتحصينات، وبدا صوت التفجيرات أقوى من صوت الغارات التي استهدفت المبنى، حيث استشهد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، يوم الجمعة الماضي.

واستهدفت الغارات محيط منطقة المريجة وأوتوستراد الشهيد هادي نصر الله ومحيط الحدت، ما أسفر عن انهيار عدد من المباني والمنشآت ومنها ملعب المريجة، المخفر، البلدية، سوبر ماركت بيضون والمباني أمام دواليب السبع وخلفه.