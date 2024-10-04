يوميات المقاومة العربية في مواجهة العدو الإسرائيلي (اليوم الثاني)

- الضواحي الشمالية لحيفا تحت مرمى نيران المقاومة و صلية صاروخية بإتجاه الأراضي المحتلة في الجليل الأعلى وصافرات الانذار تدوي في المستعمرات دلتون وكديتا مقابل القطاع الاوسط

-إعلام العدو: ٢٥ صاروخا وطائرة مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه "إسرائيل" منذ فجر اليوم

- عدوان إسرائيلي على محيط معبر المصنع يقطع الطريق الدولي بين لبنان وسوريا

- وزير النقل اللبناني علي حمية: الغارة الإسرائيلية صباح الجمعة قرب معبر المصنع الحدودي مع سورية أدت إلى قطع طريق يسلكه مئات الآلاف من الأشخاص للفرار من القصف الإسرائيلي.

- جيش العدو يوجه إنذار جديد إلى عدد من البلدات في جنوب لبنان:

حنيه, السماعيه, رشيديه, معشوق, البص, زقوق المفدي , شملايه, شبريحا, البرغليه, مخيم قاسميه, نبي قاسم, جبال البطم, عين بعال, البازوريه, طير دبا, مزرعة شدعيت, برج رحال, صربين, بياض ,بافليه, ظهر برية جابر, جبل العدس, بستيت, ارزون, شحور, السلطانيه, دونين, تولين, تمريه, مجدل سلم, القصير, عدشيت القصير, دير سريان, دير ميماس, قليعه.