استشهاد عسكري ومدنيين اثنين بغارات لطيران العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان

استشهد عنصر في الجيش اللبناني ومدنيان جراء غارات لطيران العدو الإسرائيلي على مناطق عدة في جنوب لبنان.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان استشهاد أحد العسكريين نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي مركزاً للجيش في منطقة بنت جبيل، موضحاً أن عناصر المركز ردت على مصادر النيران المعادية.

إلى ذلك شن الطيران المعادي غارة استهدفت مدينة بنت جبيل، كما استهدفت مسيرة معادية سيارة في بلدة كونين، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين.

وشن طيران العدو غارة على منزل في منطقة كيفون بجبل لبنان، فيما تعرضت مدينة بنت جبيل وبلدات يارون ومارون الراس وعيترون وبليدا وأطراف محيبيب و كونين وخلة الفريز وحداثا لقصف مدفعي مركز مصدره مرابض العدو الإسرائيلي المنصوبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.