يوميات المقاومة العربية في مواجهة العدو الإسرائيلي

03-10-2024

يوميات المقاومة العربية في مواجهة العدو الإسرائيلي

_المقاومة اللبنانية: بلغ مجموع عدد العبوات الناسفة التي فجرناها  بالقوات الإسرائيلية المتسللة في بلدتي مارون الراس ويارون اليوم الخميس منذ ساعات الفجر الأولى حتى الساعة 12:00 ظهرًا (4 عبوات)، وقد أوقعت خسائر كبيرة وفادحة بقوات العدو

_جيـش الاحتلال الإسرائيـلي يستهدف بقـ.ـذائف الدبابـات الطريق الواصل بين بلدتي بريقة و بير_عجم بريف القنيطرة الأوسط.

_الطائرات الحربية الصهيونية شنت غارة جوية استهدفت مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان

_حزب الله: فجّرنا (4 عبوات ناسفة) بقوات إسرائيلية تسللت إلى بلدتي مارون الراس ويارون وأوقعنا خسائر فادحة

_اليمن: بلغ عدد السفن المستهدفة في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي المرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا 188 سفينة

 

_ وول ستريت جورنال عن مسؤولين صهاينة: هدفنا التوصل لإتفاق لوقف إطلاق النار يشمل إنسحاب حزب الله ونزع سلاحه.

_التحالف الأوروبي لحماية الملاحة "الإسرائيلية" "أسبيدس" خلال اجتماع مغلق مع شركات الشحن البحري: تكتيكات "الحوثيين" تطورت.

قرار "الحوثيين" بإرسال تحذيرات إلى مالكي السفن بتجنب المرور نحو موانئ "إسرائيل" كان بداية لمرحلة جديدة من التصعيد في البحر الأحمر.

- المقاومة اللبنانية تعلن التصدي لمحاولة تقدم لقوات العدو و الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية

-المقاومة اللبنانية تعلن استهداف تجمعاً لقوات العـd. و الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون بصلية صاروخية.

-إعلام العـــدو القناة 13 العبرية:

لأول مرة منذ بدء العملية البرية "الجيش الإسرائيلي" يأمر بإخلاء قرى شمال الليطاني في جنوب لبنان

-رويترز: طيران الإمارات تلغي كافة الرحلات من وإلى العراق وإيران والأردن في 4 و5 تشرين الأول بسبب التوتر في المنطقة

- اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال على أطراف كفركلا منذ 3 ساعات

- لبنان هناك قتلى وجرحى في صفوف قوات العدو الإسرائيلي

- المقاومة اللبنانبة: استهداف قاعدة سخنين للصناعات العسكرية في خليج عكا بصلية صاروخية

- وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة "غلعادي" على الحدود الشمالية مع لبنان

- سفير روسيا في "إسرائيل": أوصي مواطنينا بمغادرة "إسرائيل" طالما أن الأمر متاح

- الجنوب: حدث مهم في محيط كفركلا والقوات الإسرائيلية تعاني لسحب إصاباتها

-اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يستنكر استهداف الاحتلال مكتب العلاقات الإعلامية في حزب الله

-فلسطين المحتلة: تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي شمالي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

-لبنان: حركة أمل تزف الشهيدين أسعد عبد اللطيف رسلان وزين العابدين خليل أثناء قيامهما بواجبهما الوطني والجهادي دفاعاً عن لبنان والجنوب

-المقاومة الإسلامية في العراق نفذت عمليات مكثفة جداً خلال الأيام الماضية وهي تتجه إلى التصعيد أكثر وبفاعلية عالية

- بايدن: لا شيء سيحدث الخميس بشأن رد إسرائيلي على إيران

_ نيويورك تايمز : الجيش الإسرائيلي رفع عدد الفرق العسكرية إلى 5 على الحدود اللبنانية.

 يأتي هذا بعد مقاومة قوية ضد عدو شرس و مقاتلين متمرسين في حرب العصابات.

- الأداء الصاروخي المتراجع لحزب الله أعطى نظرة خاطئة عن أدائه العام ، حزب الله يمتلك قوة برية ذات تجربة كبيرة و مزودة بكل ما تحتاجه لتصعيب المهمة على القوات الإسرائيلية.

_المقاومة اللبنانية تؤكد في بيان رسمي لغرفة العمليات حصد أرواح 17 ضابط و جندي إسرائيلي خلال عمليات اليوم على الشريط الحدودي.

_لأول مرة منذ الهجوم الإيراني ، قيادة الجيش تعترف بوقوع أضرار في عدد من قواعد سلاح الجو.


_المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: الإعلان عن مقتل ضابط قتالي في الكتيبة 202 لواء مظليين برتبة نقيب خلال المعارك يوم أمس عند الحدود مع لبنان.

_البنك الدولي يُخصّص 250 مليون دولار لتقديم مساعدات طارئة للنازحين في لبنان بعدما كان من المقرر استخدام هذا المبلغ لتطوير الطاقات المتجددة

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