الخارجية الإيرانية ترد على بيان مجموعة السبع

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على أن بلاده "عازمة على صون أمنها القومي ومصالح شعبها في المنطقة"، معتبراً أن عملية "الوعد الصادق 2"، "تأتي في إطار الحق الأصيل لإيران في الدفاع المشروع عن النفس".

تصريحات المتحدث الإيراني، تأتي تعليقاً على بيان مجموعة الدول السبع، أمس الأربعاء، الذي أدان "بشكل لا لبس فيه هجمات إيران على إسرائيل"، و"تنسيق الرد عليه بفرض عقوبات جديدة" على طهران.

بقائي أدان "التهديد بالعقوبات والضغط على الشعب الإيراني"، معتبراً أن "التدخل غير المسؤول لأطراف غير إقليمية ومنها الولايات المتحدة في شؤون المنطقة، هو السبب في زعزعة أمن منطقة غرب آسيا".

وأضاف بقائي أن بيان مجموعة الدول السبع حول السلام والأمن الإقليميين "يجب أن يكون سبباً للضغط على الكيان الصهيوني لوقف جرائمه في فلسطين ولبنان وسوريا"، وأن على أعضاء المجموعة، ولا سيما الولايات المتحدة، "تحمّل مسؤولياتهم تجاه تصعيد التوتر في غرب آسيا وزعزعة الأمن بسبب دعمهم الشامل للكيان الصهيوني".

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد بحث مع زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية، فرض عقوبات جديدة على إيران بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على قواعد عسكرية وأمنية في "تل أبيب"، أول من أمس الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن "الرئيس بايدن ناقش مع قادة مجموعة السبع هجوم إيران غير المقبول على إسرائيل، وتنسيق الرد عليه، بما في ذلك فرض عقوبات جديدة".

يُذكر أنّ مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تشمل كلاً من: الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، كندا، وبريطانيا.